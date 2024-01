Koszmar Barcelony trwa. Wszystko się sypie

FC Barcelona przeżywa trudny okres. W styczniu przegrała mecz o Superpuchar Hiszpanii, odpadła z Pucharu Króla. Ma dość dużą stratę w lidze do prowadzących Girony i Realu Madryt, a sytuację pogarsza plaga kontuzji.

Ważny piłkarz Barcelony kontuzjowany

Grono kontuzjowanych piłkarzy "Dumy Katalonii" powiększyło się właśnie o kolejne nazwisko. Na listę wykluczonych z gry i treningów trafił Joao Felix, a to dość duże osłabienie mistrzów Hiszpanii. Portugalczyk ma spory wpływ na ofensywę Barcelony w tym sezonie, mimo że nie wykręca wybitnych statystyk (siedem goli i pięć asyst w 28 meczach). Na początku potrafił świetnie współpracować z Robertem Lewandowskim, z czasem rosło jego znaczenie dla dynamiki akcji Barcelony.

Felix nabawił się kontuzji na porannym treningu we wtorek, co klub zresztą potwierdził. "Podczas porannego treningu zawodnik pierwszej drużyny João Felix skręcił więzadło poboczne zewnętrzne prawego stawu skokowego" - czytamy w oficjalnym komunikacie. FC Barcelona nie podała przewidywanego czasu przerwy Portugalczyka, ale hiszpańscy dziennikarze zdołali oszacować, ile potrwa pauza napastnika.

Toni Juanmarti z dziennika "Sport" podaje, że przerwa Felixa ma potrwać do czterech tygodni. Przegapiłby zatem pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Napoli. Javi Miguel z madryckiej gazety "AS" przewiduje bardziej optymistyczny scenariusz, w którym Felix byłby poza grą 2-3 tygodnie. To by oznaczało, że Xavi mógłby z niego skorzystać przy okazji starcia z mistrzem Włoch.

W tym najbardziej optymistycznym scenariuszu Felix przegapi trzy spotkania z Osasuną Pampeluna (w środę), Deportivo Alaves (3 lutego) i Granadą (11 lutego). Gdyby przerwa Portugalczyka faktycznie potrwała aż miesiąc, Barcelona będzie musiała sobie radzić bez niego przeciwko Celcie Vigo (17 lutego), Napoli (21 lutego) i Getafe (27 lutego).

Kontuzja Portugalczyka ogranicza pole manewru Xaviemu w ataku. Dziś ma zdrowych Lewandowskiego, Ferrana Torresa i Lamine'a Yamala. Joao Cancelo będzie zapewne przesunięty na bok obrony ze względu na kontuzje Sergiego Roberto i Alejandro Balde.

Pozostałymi kontuzjowanymi są Gavi, Marcos Alonso, Inigo Martinez i Raphinha. Gavi i Balde mają nie zagrać już w tym sezonie.

FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Ligi, ma 44 punkty po 21 meczach. Do Girony traci 11 punktów, a do Realu 10 punktów.