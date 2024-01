Łukaszenka nie mógł się powstrzymać. Tak zareagował na zwycięstwo Sabalenki

Aryna Sabalenka została mistrzynią Australian Open. Wiceliderka rankingu w sobotnim finale pokonała Chinkę Qinwen Zheng 6:3, 6:2. Białorusinka tym samym obroniła tytuł zdobyty przed rokiem. W dodatku zrobiła to, nie tracąc przez cały turniej ani jednego seta. Dopiero jako druga tenisistka w erze Open rok po roku wygrała turniej w Melbourne - jako pierwsza 11 lat temu dokonała tego Wiktoria Azarenka.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Wyrazy uznania dla Sabalenki spływają z całego świata. Także od samozwańczego prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, który według relacji białoruskich mediów przebywa obecnie w Petersburgu, gdzie ma zaplanowane spotkanie z Władimirem Putinem. "Gratuluję pewnej obrony tytułu Australian Open. Zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema to ogromne osobiste osiągnięcie, powód do dumy narodowej, wspaniała motywacja i przykład dla tysięcy dzieci na Białorusi i na całym świecie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten triumf. Życzę zdrowia i nowych sukcesów" - cytuje wypowiedź Łukaszenki jego służba prasowa.

Sabalenka przez wiele miesięcy milczała na temat Łukaszenki

Sabalenka przez wiele miesięcy była bardzo wstrzemięźliwa w krytykowaniu reżimu Łukaszenki. To mogło być zrozumiałe, bo jej matka, a także siostra, która towarzyszyła Sabalence podczas turnieju w Melbourne, cały czas mieszkają w Mińsku. W końcu jednak się odważyła. Pół roku temu podczas jednej z konferencji na Roland Garros wreszcie szerzej i krytycznie wypowiedziała się na temat wojny w Ukrainie. - Nie popieram wojny, więc w tym momencie nie popieram Łukaszenki - wyrzuciła z siebie Sabalenka. Wcześniej takie słowa nie przechodziły jej przez gardło.

Na turnieju w Melbourne Sabalenka nie była już przepytywana przez dziennikarzy na temat wojny, jak to miało miejsce podczas ostatniej imprezy w Paryżu. Mimo zwycięstwa w Australian Open białoruska tenisistka pozostanie wiceliderką rankingu - jej strata do prowadzącej Igi Świątek stopnieje jednak do 865 punktów. Natomiast Zheng, dla której wielkoszlemowy finał do największe osiągnięcie w karierze, w poniedziałek zadebiutuje w czołowej dziesiątce rankingu WTA.

TOP 10 rankingu WTA po wygranej Sabalenki w Australian Open:

Iga Świątek (Polska) - 9770 pkt

Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8905 pkt

Coco Gauff (USA) - 7200 pkt

Jessica Pegula (USA) - 5705

Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5688 pkt

Ons Jabuer (Tunezja) - 4076 pkt

Qinwen Zheng (Chiny) - 3950 pkt

Marketa Vondruosova (Czechy) - 3846 pkt

Maria Sakkari (Grecja) - 3710 pkt

Karolina Muchova (Czechy) - 3520 pkt

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligą Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]