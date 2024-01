Burza po słowach polskiego siatkarza o kobietach. "Słucham i nie wierzę"

Bartosz Bednorz to polski siatkarz występujący na pozycji przyjmującego. Obecnie gra w zespole Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W reprezentacji Polski występuje od 2015 roku. Debiutanckie powołanie otrzymał od ówczesnego trenera kadry Stephane'a Antigi. Co ciekawe, niedawno okazało się, że 29-latek został najbardziej utytułowanym polskim siatkarzem w 2023 roku. Biorąc pod uwagę wszystkie jego osiągnięcia, w zeszłym roku na konto 29-latka trafiło aż siedem medali: pięć złotych oraz dwa srebrne. Teraz Bednorz wywołał spore zamieszanie.

Zobacz wideo Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z AL-KO Superpucharem Polski. Bartosz Bednorz: To jest bardzo dobry czas dla polskiej siatkówki

Bednorz mówi o wymarzonym typie kobiety

Siatkarz niedawno udzielił obszernego wywiadu Żurnaliście. Bednorz został zapytany m.in. o to, czy lajkowanie dziewczynom zdjęć na Instagramie to podryw. Jego odpowiedź nie pozostawiła żadnych złudzeń. - Myślę, że w jakimś sensie zwrócenie na siebie uwagi - stwierdził.

Następnie opowiedział, jakie cechy musi posiadać jego wymarzona kobieta. - Lubię kobiety wysportowane. Lubię kobiety, które mają jakieś pasje w życiu. No nie wyczytam czy jest dobra, czy jest inteligentna itd. Ja bardzo zwracam uwagę na styl ubierania się, bo to też dużo mówi o człowieku. Ja lubię się dobrze ubrać i kobieta też musi być zadbana. Musi mieć ładną skórę, ładne dłonie, ładne zęby. To są takie elementy, które no... Może to tak dziwnie zabrzmi, ale zwracam na takie rzeczy uwagę - podkreślił 29-letni siatkarz.

Bednorz wywołał burzę w sieci. Internauci są wściekli

Nagranie z wypowiedzią reprezentanta Polski zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Jego słowa nie przypadły do gustu internautom. Obserwujący nie zostawili na nim suchej nitki.

"Ładne ciuszki i ładne zęby, serio?" - czytamy. "Pan jest po prostu płytki. Lajkuje zdjęcia na intstagramie (to już pierwsze halo), ocenia kobiety na podstawie ich uzębienia. Słucham i nie wierzę. Jak nisko upadł ten świat. Dawno żaden z wywiadów tak mnie nie zagotował" - napisała jedna z internautek. "Dziecior. Dorośnij chłopie i wtedy szukaj kobiety. Teraz ewentualnie możesz być z niedojrzałą 19-latką, dla której liczy się tylko ilość follow na IG i selfiaczki w lustrze..." - napisano.

W październiku zeszłego roku Bendorz rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną Bryniarską. Kobieta to była polska modelka, która rozwija karierę w mediach społecznościowych.

