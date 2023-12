Jose Mourinho może wrócić do Premier League. Chce go gigant

AS Roma podniosła się po słabszym początku sezonu. Zespół prowadzony przez Jose Mourinho wygrał zaledwie dwa z siedmiu pierwszych meczów w lidze włoskiej, przez co znajdował się w dolnej połowie tabeli. Teraz Roma jest już w czołówce Serie A, a dodatkowo wywalczyła awans do fazy pucharowej Ligi Europy. W miniony weekend drużyna z Rzymu przed własną publicznością podzieliła się punktami z Fiorentiną (1:1). Na listę strzelców po stronie gospodarzy wpisał się Romelu Lukaku, a po stronie gości Lucas Martinez Quarta.

Jose Mourinho negocjuje nowe warunki kontraktu. Newcastle United monitoruje rozwój sytuacji

W ostatnim czasie w zagranicznych mediach pojawiły się plotki dotyczące potencjalnego odejścia Jose Mourniho z włoskiego klubu. Kontrakt Mourinho z Romą wygasa pod koniec czerwca 2024 roku. Według dziennikarzy "La Gazzetta dello Sport", wybitny szkoleniowiec prowadzi rozmowy na temat nowego kontraktu. Czy zakończą się sukcesem? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać niedługo.

W międzyczasie sytuację Portugalczyka bacznie monitoruje Newcastle United. Włodarze tego klubu są "zafascynowani" 60-latkiem i w nim upatrują następcę Eddiego Howe'a, gdyby Newcastle wpadło w kryzys. W bieżących rozgrywkach Premier League angielska ekipa aż sześć razy przegrała. Od sierpnia musiała uznać wyższość kolejno Manchesteru City (0:1), Liverpoolu (1:2), Brighton (1:3), A.F.C. Bournemouth (0:2), Evertonu (0:3) i Tottenhamu (1:4).

Aktualnie Newcastle United zajmuje siódme miejsce w Premier League z dorobkiem 26 punktów. W środę 13 grudnia podopieczni Eddiego Howe'a rozegrają swój ostatni mecz w Lidze Mistrzów. Ich rywalem będzie AC Milan. Stawką jest awans do fazy pucharowej tych rozgrywek. Obecnie obie drużyny mają na swoim koncie po pięć punktów, czyli o dwa mniej niż zajmujące drugie miejsce Paris Saint-Germain, które zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund.

W przeszłości Jose Mourinho prowadził trzy kluby z Wysp Brytyjskich - Chelsea, Manchester United i Tottenham.