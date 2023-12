Katastrofalne prognozy ws. Stocha. Niestety. "Już nie pójdzie"

Kamil Stoch wyjechał bez punktów z Kuusamo, do jednego konkursu nawet się nie zakwalifikował. Wywalczył trzy punkty na skoczni normalnej w Lillehammer, w zawodach na dużej skoczni odpadł po pierwszej serii. To był fatalny start sezonu dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Skoki na odbudowę w Eisenerz miały dać promyk nadziei na lepsze miesiące.

Trudno być optymistą ws. Stocha

Najnowsze wieści ws. polskiego skoczka są niepokojące. Zdaniem Kazimierza Długopolskiego Kamil Stoch nie poczyni w Austrii znaczącego progresu i nie należy się spodziewać, że będzie lepiej w przyszłości.

- Nie chcę być złym wróżbitą, ale obawiam się, że Kamil ze swoim skakaniem już nie pójdzie do przodu. W znaczącym stopniu nie podciągnie go już żaden trener na świecie. Owszem, ktoś mógłby zmienić jakieś niuanse, ale nie do tego stopniu, aby Kamil mógł skakać na miarę własnych oczekiwań. Raczej to jest niemożliwe - mówił w rozmowie z Polsatem Sport.

Długopolski krytykuje też pomysł wyjazdu Stocha do Austrii. Przekonuje, ze ten obóz dla polskiego skoczka był zdecydowanie zbyt krótki.

- Dziwię się temu. Przecież Kamil mógł zostać w Zakopanem, by potrenować na skoczni K-70. Dla Polskiego Związku Narciarskiego wynajęcie austriackich skoczni nie jest istotnym kosztem, ale podróże to niepotrzebny wysiłek dla organizmu. To nie jest to samo, co wyskoczyć z Zakopanego do Szczyrku, tylko jazda przez siedem-osiem godzin w jedną stronę. Po to tylko żeby potrenować przez dwa dni? Gdyby tam Kamil i inni skoczkowie posiedzieli tydzień, to bym ten ruch zrozumiał. Wyjazd na dwa dni, to moim zdaniem nieporozumienie - ocenił.

W najbliższy weekend skoczkowie będą rywalizować w szwajcarskim Engelbergu. Będą to ostatnie zawody przed świętami Bożego Narodzenia. Po świętach ruszy Turniej Czterech Skoczni.