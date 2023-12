Frankowski dostał nagrodę za mecz w Lidze Mistrzów! Brawa, brawa

RC Lens w ostatniej kolejce zmierzyło się z Sevillą w starciu, którego stawką było trzecie miejsce w grupie B Ligi Mistrzów i awans do Ligi Europy. Drużyna Polaka przez większość spotkania była gorszą stroną i musiała bronić się przed rywalami, ale finalnie wygrała. Gigantyczny wkład miał w to Przemysław Frankowski, dzięki czemu otrzymał prestiżowe wyróżnienie.

Przemysław Frankowski piłkarzem meczu w Lidze Mistrzów

Kluczową sytuacją meczu było trafienie Przemysława Frankowskiego z rzutu karnego w 63. minucie. Polak dał Lens spokój i komfort gry, a finalnie przyczynił się do wygranej 2:1 i awansu do Ligi Europy na wiosnę. Za to wyróżniła do UEFA.

Oficjalne konto Ligi Mistrzów w mediach społecznościowych niedługo po meczu opublikowało zdjęcie Frankowskiego ze statuetką dla najlepszego piłkarza spotkania Lens - Sevilla. Zdaniem ekspertów to właśnie reprezentant Polski zasłużył na prestiżową nagrodę.

Oczywiście nie zdecydował o tym jedynie gol z rzutu karnego. Świetny występ Frankowskiego widać było gołym okiem, a do tego potwierdzają to statystyki. Przez 90 minut na boisku wahadłowy zanotował 50 kontaktów z piłką, wykonał 20 celnych podań ze skutecznością 74 procent, wygrał cztery pojedynki w defensywie i tylko raz dał się minąć rywalowi.

W swoim szóstym występie w Lidze Mistrzów Przemysław Frankowski zdobył pierwszą bramkę i od razu został piłkarzem meczu. Szanse na kolejne statuetki w tym sezonie będzie miał już tylko w Ligue 1 oraz w Lidze Europy. Jego RC Lens zagra w drugich najważniejszych rozgrywkach Europy na wiosnę i zacznie w nich zmagania od 1/16 finału. Tam 28-latek jeszcze nie grał.