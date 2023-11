Szalony półfinał MŚ. Sześć goli, a na koniec decydowały karne [WIDEO]

Pierwotnie mundial U-17 miał się odbyć w Peru, ale pandemia pokrzyżowała plany. Nowym gospodarzem została Indonezja, gdzie stawiły się 24 reprezentacje. Osiem z nich odpadło przed 1/8 finału. W tym gronie niestety znaleźli się Polacy. W pierwszym półfinale Niemcy, którzy wyeliminowali Hiszpanów, zagrali z Argentyńczykami, którzy ograli broniących tytułu Brazylijczyków.

Już w 9. minucie wynik spotkania otworzył Paris Brunner, utalentowany napastnik Borussii Dortmund U-19. Jednak do przerwy Argentyńczycy zdołali odpowiedzieć dwoma trafieniami Agustina Ruberto, wychowanka River Plate, który trafił do siatki także w meczu grupowym z Polską (4:0).

W 58. minucie Paris Brunner ładnym technicznym strzałem doprowadził do wyrównania (2:2). Dla Brunnera była trzecia bramka w tym turnieju, ale we wtorek piłka po jego strzale jeszcze raz wpadła do siatki. O tym jednak za chwilę.

W 69. minucie Niemcy wyszli ma prowadzenie. Noah Darvich dośrodkował w pole karne, a piłkę niefortunnie odbił Juan Manuel Villalba do Maxa Moerstedta, który głową pokonał bramkarza. I kiedy wydawało się, że Niemcy zameldują się w finale, to w siódmej minucie doliczonego czasu gry kapitalnym zagraniem popisał się Echeverri, a Agustin Ruberto skompletował hat-tricka. Dla napastnika River Plate była to już ósma bramka na tym turnieju, więc pewnie zmierza po koronę króla strzelców.

W finale zagrają jednak Niemcy, którzy ostatecznie ograli Argentyńczyków po konkursie jedenastek. Brunner zdobył decydującą bramkę z karnego, ale wcześniej dwa karne obronił Konstantin Heide, który wcześniej był tylko rezerwowym bramkarzem Niemców.

Kiedy finał?

W finale mundialu do lat 17 Niemcy zagrają ze zwycięzcą pary Francja - Mali. Trójkolorowi awansowali do 1/ finału po ograniu Uzbekistanu, a Malijczycy pokonali Marokańczyków.

Finał odbędzie się w sobotę 2 grudnia o godz. 12.50. Transmisja w TVP Sport.