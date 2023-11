"On należy do Juventusu, którego już tu nie ma". W klubie Milika i Szczęsnego dojedzie do zmian

W trakcie zeszłego sezonu, kiedy Juventus miał serię nieudanych spotkań i ryzyko braku europejskich pucharów na wiosnę, pojawiały się doniesienia o kończącej się cierpliwości wobec Massimiliano Allegriego. Klub postanowił jednak dać mu pełne wsparcie i zostać z nim niezależnie od końcowego wyniku. Teraz Juventus z Allegrim u steru walczy o Scudetto, ale wygląda na to, że to ostatni sezon Włocha w Turynie.

REKLAMA

Zobacz wideo Milik: Jestem szczęśliwy w Juventusie. Zawsze chciałem grać w wielkim klubie

Szykuje się zmiana trenera w Juventusie

Massimiliano Allegri ma ważny kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2025 r., ale możliwe, że skróci czas obowiązywania umowy o rok. Według włoskich mediów trener "Starej Damy" poważnie myśli o odejściu wraz z końcem tego sezonu. Czuje, że Juventus jest innym klubem niż kilka lat temu i nie do końca mu pasuje to, jak dzisiaj funkcjonuje.

- Dostanie pieniądze i odejdzie. To normalne. Allegri należy do innego Juventusu, którego już tu nie ma. Jeśli zakończy sezon w czołowej czwórce lub nawet zdobędzie coś więcej, myślę, że będzie miał czego żałować. Zobaczymy w czerwcu. Prawdopodobnie Allegri ma trudności z odnalezieniem się w innym Juventusie - uważa dziennikarz Ivan Zazzaroni z "Corriere dello Sport".

Zdaniem "CdS" potencjalna decyzja Allegriego jest niezależna od doniesień nt. Antonio Conte, który ponownie chciałby objąć Juventus. Chęć powrotu do Turynu miała być decydująca przy odrzuceniu ostatecznej oferty od Napoli, z którym Conte prowadził zaawansowane rozmowy. Włoch nie zastąpił Rudiego Garcii, choć długo był wskazywany jako kandydat numer jeden do przejęcia sterów w drużynie mistrza Italii.

- Zawsze istnieje również możliwość ponownego spotkania. Ważne jest, aby istniało wspólne zrozumienie idei i myśli - powiedział na spotkaniu ze studentami na Uniwersytecie Salento w Lecce, mówią nt. ewentualnego powrotu do Juventusu.

W ostatnim czasie Conte mógł skupić się na życiu rodzinnym. Media we Włoszech są przekonane, że wkrótce wróci na ławkę trenerską. Pozostaje bez pracy od ośmiu miesięcy. Jego ostatnim klubem był Tottenham.

W przeszłości to Allegri przejmował Juventus po Conte, który najpierw zdominował Serie A ze "Starą Damą" na lata, a potem odszedł do kadry Włoch. W latach 2014-2019 Allegri doprowadził turyńczyków do dwóch finałów Ligi Mistrzów i pięciu tytułów mistrza Italii z rzędu.

W Juventusie gra dwóch reprezentantów Polski - Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik.