Fatalna sytuacja Rybusa w nowym klubie. "Rzadka kontuzja"

Maciej Rybus ostatni mecz w reprezentacji Polski rozegrał w listopadzie 2021 roku przeciwko Andorze (4:1). Następnie został wykluczony z kadry przez Czesława Michniewicza z powodu pozostania w Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę w lutym 2022 roku. Poprzedni sezon spędził w Spartaku Moskwa, w którym jednak nie mógł liczyć na regularną grę i po rozwiązaniu umowy z tym zespołem związał się latem z Rubinem Kazań.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Probierz budują relację. "Brzęczek boleśnie się przekonał"

Dla Rubina jednak rozegrał dotychczas zaledwie dwa spotkania. Jaki był tego powód? - Ponieważ ma poważną kontuzję. Będzie pauzował co najmniej do końca rundy. W mediach można czasem przeczytać, że został odsunięty od składu. To wszystko bzdury. Wszystkie plany Maćka pokrzyżował uraz. Odszedł ze Spartaka Moskwa, żeby grać. W Rubinie spotkał trenera, który zna go z Tereka Grozny. Szykowany był do pierwszego składu. Niestety, na treningu przypadkowo został sfaulowany przez kolegę i pękła mu jedna z kości w stopie - poinformował w październiku agent Rybusa Mariusz Piekarski.

Maciej Rybus nie zagra do wiosny przyszłego roku

Kilkanaście dni później trener Rubina Rashid Rachimow przewidywał, że Maciej Rybus jeszcze w tym roku pojawi się na boisku. Podkreślał, że proces powrotu do zdrowia zawodnika przebiega zgodnie z planem. W weekend jednak przekazał mniej optymistyczne informacje.

- Czy Rybus wróci do gry? Do końca roku nie podejmiemy żadnego ryzyka. Doznał rzadkiej kontuzji na treningu. Został uderzony w kolano, co spowodowało pęknięcie. Nie możemy przyspieszać jego powrotu. Trenuje według własnego planu, a do drużyny dołączy podczas zimowego zgrupowania - poinformował Rachimow cytowany przez matchtv.ru po wygranym 2:0 meczu z PFK Soczi.

Rubin Kazań zajmuje aktualnie ósme miejsce w tabeli ligi rosyjskiej, a do końca roku rozegra jeszcze trzy spotkania. Do gry w 2024 rok wróci na początku marca i wtedy należy się spodziewać powrotu Macieja Rybusa na boisko.