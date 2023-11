Media piszą o sensacji. Rewelacyjna Rosjanka kontra Iga Świątek

Ubiegłoroczna edycja World Tennis League odbyła się w dniach 19-24 grudnia w Dubaju. Iga Świątek, która reprezentowała Team Kites, odniosła wtedy trzy zwycięstwa w fazie grupowej, a jej drużyna awansowała do finału. W decydującym starciu Polak uległa jednak Jelenie Rybakinie (4. WTA), a Kites przegrali w finale z drużyną Hawks.

Wielkie starcie na horyzoncie. Świątek może zagrać z Andriejewą

Tym razem Świątek zasili szeregi teamu Hawks, w którym wystąpi u boku Huberta Hurkacza. Oprócz najlepszych polskich tenisistów zaprezentują się Norweg Casper Ruud i Francuzka Caroline Garcia. Składy wszystkich drużyn były znane już od pewnego czasu, jednak ostatnio nastąpiła ważna zmiana w teamie Eagles. Z rywalizacji wycofała się Belinda Bencić, która początkiem listopada ogłosiła, że spodziewa się dziecka. W mediach społecznościowych od razu ruszyły spekulacje, kto zajmie miejsce Szwajcarki.

Okazało się, że będzie to wielkie objawienie minionych miesięcy, czyli Mirra Andriejewa. 16-letnia Rosjanka szturmem podbiła światowe korty, począwszy od turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie dotarła do czwartej rundy. W późniejszych turniejach prezentowała się równie dobrze, co przyłożyło się na ogromny skok w rankingu WTA. Postawa Andriejewej została doceniona przez organizatorów WTL, a to daje nadzieję na mecz 16-letniego talentu z Igą Świątek.

W rywalizacji w World Tennis League wezmą udział cztery drużyny. W każdej z nich znalazły się dwie tenisistki i dwóch tenisistów. Rywalizacja w fazie grupowej odbędzie się na zasadzie każdy z każdym, czyli wszystkie ekipy czekają po trzy mecze. W ramach tych starć zostaną rozegrane trzy spotkania: singiel kobiet, singiel mężczyzn i mikst. To oznacza, że Świątek i Andriejewa mogą zmierzyć się w meczu singlowym albo w mikście.

Na ten moment wiadomo, że pojedynek teamów Hawks i Eagles ma się odbyć 22 grudnia. Turniej w Abu Zabi zaplanowano w dniach 21-24 grudnia.