Polak bohaterem meczu! Gol w 94. minucie zdecydował [WIDEO]

Karol Angielski zyskał rozgłos po znakomitym sezonie 2021/22 w barwach Radomiaka Radom. Napastnik zakończył rozgrywki ekstraklasy z 18 trafieniami, co dało mu miano najskuteczniejszego polskiego piłkarza. Później 27-latek przeniósł się do tureckiego Sivassporu, jednak sezon spędzony w tym klubie był już znacznie mniej udany dla naszego zawodnika.

Karol Angielski z kolejnym trafieniem w lidze greckiej. Bardzo cennym

W sierpniu tego roku Angielski dołączył do Atromitosu Ateny, występującego w najwyższej lidze greckiej. W rozegranych dotychczas spotkaniach zanotował dwa trafienia, jednak obie bramki strzelił we wrześniowych starciach. W październiku nie zdołał powiększyć bramkowego dorobku, co udało mu się uczynić w sobotnim meczu 11. kolejki z Panserraikosem.

Pierwsza połowa meczu na stadionie w Atenach nie przyniosła wielkich emocji. Dopiero w końcowych fragmentach sytuacja nabrała rozpędu, a wszystko za sprawą bramki rywali w 40. minucie. Gospodarze liczyli na odwrócenie losów spotkania w drugiej połowie, w czym miał pomóc między innymi wprowadzony na drugą część Karol Angielski. Tym razem emocji już nie brakowało, o czym świadczyła spora ilość żółtych kartek.

Upływający czas działał na niekorzyść Atromitosu, nad którym widniało widmo porażki. Po upływie regulaminowego czasu gry na tablicy utrzymywał się wynik 1:0, jednak w doliczonych minutach bohaterem gospodarzy został Angielski. Polski napastnik wykorzystał dośrodkowanie w pole karne i pokonał bramkarza rywali strzałem głową. Doprowadził tym samym do remisu 1:1, którym zakończyło się całe spotkanie.

Dla drużyny Angielskiego był to czwarty remis w tym sezonie. Atromitos dodatkowo zanotował dwa zwycięstwa i aż pięć porażek, co przekłada się na dopiero 10. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 10 punktów. Prowadzi Panathinaikos (25 pkt) przed Olympiakosem (21 pkt) i AEK Ateny (21 pkt).