Polak "jeden z najlepszych na świecie". A obok Messi i Bellingham

Piotr Zieliński od lat jest jednym z lepszych polskich piłkarzy w Europie. To także etatowy reprezentant Polski. Kilka dni temu pomocnik znalazł się w czołówce zestawienia najlepszych ofensywnych pomocników Europy według magazynu "Four Two Two". Obok niego wyróżniono takich piłkarzy jak Jude Bellingham czy Leo Messi. Jest to więc wielkie i niezwykle prestiżowe osiągnięcie dla polskiego zawodnika.

