Co za gol! Popatrzył i odpalił rakietę. Strzał jeden na milion [WIDEO]

Jonjo Shelvey w 2010 roku, mając 18 lat, trafił do Liverpoolu, który pokładał w nim wielkie nadzieje. Jednak nigdy nie stał się zawodnikiem klasy światowej i po trzech latach opuścił Anfield. Potem grał w Swansea i Newcastle, które w styczniu sprzedało go do Nottingham Forest. Stamtąd latem został wypożyczony do tureckiego Caykuru Rizespor.

Jeszcze w czasach gry w Liverpoolu pomocnik zadebiutował w reprezentacji Anglii, miało to miejsce 12 października 2012 r. w rywalizacji z San Marino (5:0). Na kolejne powołanie czekał blisko trzy lata, pod koniec 2015 r. rozegrał pięć kolejnych spotkań. Na tym jego kariera reprezentacyjna się zakończyła.

Jonjo Shelvey zdobył kapitalną bramkę w lidze tureckiej. Z własnej połowy

W meczu 12. kolejki ligi tureckiej Caykur podejmował Istanbulspor. Pierwszy gol padł już w piątej minucie, zdobył go właśnie Shelvey. I to jak. Stojąc w kole środkowym, na własnej połowie, zauważył, że bramkarz rywali jest mocno wysunięty. Bez większego namysłu oddał strzał, po którym piłka wpadła do bramki.

Radość piłkarza po tym trafieniu była ogromna. Nie może to dziwić, był to jego debiutancki gol dla tureckiego zespołu (w ósmym meczu), a jednocześnie pierwszy od niemal dwóch lat - poprzedniego strzelił 21 stycznia 2022 r. dla Newcastle w starciu z Leeds United (1:0) w Premier League.

Jonjo Shelvey nie błyszczał na boisku. Ale wyróżnił się czym innym

W ostatnich miesiącach Shelveya trudno było chwalić za boiskowe popisy, ale jakiś czas temu i tak zrobiło się o nim głośno. To za sprawą jego nietypowej metody na podryw - dziewczyna, z którą wówczas się spotkał, pokazała w sieci, że chciał jej zaprezentować kompilację swoich najlepszych zagrań.