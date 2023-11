Boniek powiedział to, czego boi się reszta. Chodzi o Lewandowskiego

Robert Lewandowski powrócił ostatnio do gry po kontuzji kostki, której doznał w starciu LM z FC Porto (0:1). Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku w spotkaniu z Realem Madryt (1:2), a ponadto wystąpił w meczach z Realem Sociedad (1:0) oraz Szachtarem (0:1). Nie dość, że nie był w stanie trafić do siatki rywala, to zaprezentował się fatalnie. Błyskawicznie padł zatem ofiarą krytyki ze strony hiszpańskich mediów.

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Kłos krytycznie po meczu z Jastrzębskim Węglem: Gra po naszej stronie była strasznie szarpana

Boniek wypowiedział się wprost nt. obecnej formy Lewandowskiego. Jaśniej się nie da

35-latek nie strzelił gola w sześciu ostatnich meczach z rzędu, a dziennikarze zauważyli, że po raz ostatni tak fatalna passa zdarzyła mu się... siedem lat temu. Rozpoczęły się zatem spekulacje, czy napastnik powinien w ogóle być częścią podstawowego składu FC Barcelony. Mimo słabszej formy selekcjoner Michał Probierz postanowił powołać go na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Zwolennikiem tej decyzji jest były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

- Nie interesuje mnie, to co inni mówią o Lewandowskim. Ja mam o nim swoje zdanie: jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki. Przysłowiowe sto tysięcy razy pomagał reprezentacji, przesądzał o jej wyniku. Od dawna powtarzam i nie zmieniam opinii: Robert Lewandowski nigdy nie będzie problemem dla reprezentacji Polski, tylko dla jej rywali - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Mimo nieprzeciętnych umiejętności Boniek zauważa jednak, że piłkarz może wreszcie odczuwać wiek. - Nie zmienia to faktu, że proces starzenia dotyka wszystkich, także Roberta. To jest normalne. W związku z tym przyjdzie moment, w którym Robert będzie musiał z gry w reprezentacji zrezygnować. To będzie jego suwerenna decyzja. Ja natomiast będę o nim mówił tylko i wyłącznie w samych pozytywach - dodał.

Boniek wypowiedział się również na temat braku powołania dla Arkadiusza Milika. - Michał jest selekcjonerem i to on odpowiada za kadrę. (...) Trener powołuje tych, których w tym momencie najbardziej potrzebuje. Podjął decyzję o niepowołaniu Arka Milika i trzeba to uszanować. Na pewno Milik jest strasznie niepocieszony. Ale może to dla niego dobry sygnał, że musi dać z siebie jeszcze więcej? - podsumował.