Kolejny gol Polaka. Bilans marzeń po transferze

Konrad Michalak z Polski wyjechał w 2019 roku, kiedy to zamienił Lechię Gdańsk na rosyjski Akhmat Grozny. Od tamtej pory grał jeszcze w Turcji, którą we wrześniu zamienił na Arabię Saudyjską, stając się piłkarzem Ahod Club. Jego nowy zespół nie porywa, ale napastnik z miejsca wyrasta na jego największą gwiazdę.

Konrad Michalak gwiazdą w Arabii Saudyjskiej. Co za bilans

Drużyna Michalaka występuje w First Division League, czyli drugiej klasie rozgrywkowej w Arabii Saudyjskiej. Tam napastnik na razie odnajduje się kapitalnie, co potwierdził golem w środowym meczu z Al-Ain, którym ustalił wynik spotkania na 3:1.

Dzięki wygranej zespół Polaka awansował z 15. na 14. miejsce w ligowej tabeli, a zawodnik przedłużył kapitalną passę strzelecką. Był to już jego czwarty gol w czwartym meczu dla saudyjskiej ekipy, co czyni go najlepszym strzelcem wśród partnerów. 26-latek trzy razy trafiał w lidze i raz w Pucharze Króla.

Drużyna Ohod niesamowicie potrzebuje goli Michalaka, ponieważ nad strefą spadkową ligi ma zaledwie cztery punkty przewagi. W dotychczasowych dziewięciu meczach wygrała zaledwie dwa razy, tracąc 14 i strzelając 12 goli. Polak dobrą formą może wyrosnąć na gwiazdę drużyny, którą na razie jest reprezentant Algerii Ryad Boubebouz. Pomocnik w przeszłości grał m.in. w Saint-Ettienne i Sevilli.

Kolejny mecz Ohod Club z Konradem Michalakiem w składzie rozegra we wtorek 7 listopada przeciwko Al Jabalain. Rywale zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli i do lidera tracą siedem punktów. Do saudyjskiej ekstraklasy awansują trzy pierwsze drużyny.