Hiszpański gigant podebrał piłkarza za darmo. Klub jest wściekły. "Bez pozwolenia"

Club Estudiantes de La Plata to argentyńska drużyna występująca na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Niedawno z klubu odszedł 18-letni wychowanek, który bez podpisania kontraktu przeszedł za darmo do Atletico Madryt. Argentyńczycy są wściekli. "Wyraźna niewdzięczność za wszystko, co dawał mu klub" - czytamy w oświadczeniu.

3 Fot. youtube.com/@Sudamericana Otwórz galerię Na Gazeta.pl