Superpuchar Polski. Gdzie obejrzeć mecz Raków - Legia? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Rywalizacja Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa rozgrzewała kibiców do samego końca rozgrywek Ekstraklasy. Ostatecznie to ci pierwsi wywalczyli tytuł mistrzowski, pierwszy w historii klubu. Legia zrewanżowała się zaś 2 maja, wygrywając na PGE Narodowym finał Pucharu Polski.

Superpuchar Polski. Ostatnio górą był Raków

To właśnie mecz w Warszawie był ostatnim bezpośrednim meczem pomiędzy obiema drużynami. Wówczas po zaciętej walce i emocjonującym meczu, zakończonym bezbramkowym remisem o wyniku przesądził konkurs rzutów karnych, gdzie lepsza była Legia, która wygrała 6:5.

Ostatnie spotkanie Rakowa z Legią w ramach Superpucharu Polski miało natomiast miejsce dwa lata temu. Wówczas Legia jako mistrz kraju podejmowała częstochowian na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Podobnie jak w tegorocznym finale pucharowych zmagań, zwycięzcę wyłoniły "jedenastki". W nich lepsi byli zawodnicy Marka Papszuna wygrywając 4:3.

Raków Częstochowa po Superpuchar sięgnął także w ubiegłym roku. Wtedy o to trofeum walczył z Lechem Poznań. W tamtym spotkaniu rzuty karne okazały się niepotrzebne, bowiem zespół spod Jasnej Góry pewnie wygrał 2:0.

Zarówno Legia Warszawa jak i Raków Częstochowa w tym sezonie walczą także o udział w europejskich pucharach. Mistrzowie Polski swój pierwszy mecz w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów już rozegrali. Kilka dni temu w pierwszej fazie kwalifikacji przy własnej publiczności częstochowianie pokonali Florę Tallinn 1:0. Rewanż odbędzie się w stolicy Estonii już 18 lipca. Stołeczny klub natomiast na inauguracje międzynarodowych rozgrywek jeszcze czeka. 27 lipca Legia poleci do Kazachstanu, gdzie zmierzy się w eliminacjach do Ligi Konferencji z tamtejszymi Ordobasami Szymkent. Drugi mecz w Warszawie zaplanowany jest na 3 sierpnia.

Superpuchar Polski. Gdzie oglądać mecz Raków - Legia? [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz Superpucharu Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa odbędzie się na stadionie mistrzów Polski 15 lipca o godzinie 20:00. Spotkanie to można oglądać na antenach Polsatu oraz Polsatu Sport Extra. W internecie będzie ono dostępne na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.