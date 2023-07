Oto, w co wpakował się Michniewicz. Tak wygląda praca w Arabii Saudyjskiej. Prezentuje Gerrard [WIDEO]

Tylko tego lata do Arabii Saudyjskiej za wielkie pieniądze zostały sprowadzone takie gwiazdy jak N'Golo Kante, Karim Benzema, czy Kalidou Koulibaly. Trenerską posadę znaleźli tam natomiast m.in. Steven Gerrard, czy nawet były selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz.

Steven Gerrard z problemami w Arabii. Nie może dogadać się z piłkarzami

Steven Gerrard saudyjskie Al-Ettifaq objął pod konieć czerwca. Legendarny piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Anglii kontrakt z klubem z Bliskiego Wschodu podpisał do 2025 roku, a według zagranicznych mediów zarobi aż 10 milionów dolarów rocznie. To czyni go najlepiej opłacanym trenerem w lidze. Dla porównania Czesław Michniewicz w Abha FC ma za sezon zainkasować półtora miliona dolarów.

Wcześniej Gerrard był szkoleniowcem Aston Villi, gdzie trenował Mattiego Casha i przez pewien czas także Jana Bednarka. Prowadził też Rangers FC. Praca w Al-Ettifaq jest dla 43-latka pierwszą poza Wyspami Brytyjskimi, Jak się okazuje, zderzenie z zupełnie nową ligą i kulturą nie jest tak proste i przyjemne, jak mogłoby się wydawać. Anglik napotkał pierwsze problemy, o których głośno jest w jego ojczyźnie.

Anglicy śmieją się z trenującego Saudyjczyków Gerrarda. Film podbija internet

Internet obiegło nagranie z treningu Gerrarda, które na ten moment wygenerowało już niemalże pięć milionów wyświetleń. Widać tam, jak Anglik próbuje przeprowadzić z zawodnikami ćwiczenie, lecz żaden z nich nie jest w stanie pojąć, o co chodzi. "Już teraz wygląda na to, że zmaga się z barierą językową. Cierpliwość to podstawa" - napisał prześmiewczo portal Football Tweet, komentując załączony na Twitterze film.

- Chcesz ją, chcesz ją?! W takim razie powiedz mi to! - mówi Gerrard do jednego z piłkarzy, ustawiając na murawie piłkę i czekając na znak, że zawodnik chciałby otrzymać podanie. Gdy ten takiej chęci nie sygnalizuje, Anglik bierze futbolówkę w ręce i krzyczy do całej drużyny, że w grze potrzebna jest jakakolwiek komunikacja.

Największy ubaw z filmu mają oczywiście angielscy użytkownicy, którzy lubią wzajemnie śmiać się ze swoich akcentów. "Piłkarze nie będą musieli uczyć się tylko angielskiego, ale także scouse (akcent używany w Liverpoolu - przyp.red.)" - napisał jeden z internautów. "Tak samo wyglądały treningi Aston Villi rok temu" - zażartował inny użytkownik Twittera.

Steven Gerrard karierę trenerską rozpoczął od razu po zakończeniu gry w piłkę. Zaczynał od młodzieżowych drużyn Liverpoolu, a w 2018 roku objął pierwszy zespół Rangers FC. W latach 2021-2022 pracował w Aston Villi, którą poprowadził łącznie w 40 spotkaniach.