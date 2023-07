Kolejny hit Wieczystej. Z ekstraklasy do III ligi

W ubiegłym sezonie Wieczysta Kraków do samego końca walczyła o awans do II ligi. Gdy zespół był już na ostatniej prostej, by sięgnąć po upragnioną promocję, zaczęło mu się przytrafiać coraz więcej potknięć.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Wieczysta sięga po byłego reprezentanta Polski. Hitowy transfer w III lidze

Takie wpadki jak remisy z Wisłą Sandomierz 2:2 i rezerwami Korony Kielce 1:1, czy porażka z rywalem do awansu, Avią Świdnik zadecydowały o ostatecznym braku promocji. Dużym osłabieniem była też kontuzja kluczowego zawodnika Wieczystej, Radosława Majewskiego. U pomocnika pod koniec maja zdiagnozowano naderwanie więzadła krzyżowego, które wymagało operacji. Finalnie 36-latek latem odszedł z klubu.

W jego miejsce już sprowadzeni zostali nowi liderzy z dużym doświadczeniem zarówno w ekstraklasie, jak i za granicą. Wieczysta Kraków niedawno ogłosiła podpisanie kontraktu z bohaterem mistrzostw Europy 2016, Michałem Pazdanem. Obrońca poprzednio występował w Jagiellonii Białystok, z którą tego lata skończyła mu się umowa. Poza nim do Krakowa trafili też tacy piłkarze jak Przemysław Kapek z Cracovii, Przemysław Bargiel ze Śląska Wrocław, czy Dawid Pakulski, pomocnik Zagłębia Lubin.

Kontrowersje wokół meczu Legii w LKE. W roli głównej UEFA

Teraz do krakowskiego klubu dołącza kolejne nazwisko bardzo dobrze znane na polskich stadionach. Do Wieczystej z Lechii Gdańsk przeszedł lewy obrońca Rafał Pietrzak, który w przeszłości zaliczył trzy występy w reprezentacji Polski.

31-latek w ubiegłym sezonie rozegrał dla gdańskiego klubu łącznie 40 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Pietrzak z Wieczystą podpisał umowę, która obowiązywać będzie do 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Co ciekawe, jeszcze niedawno w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" sam zawodnik twierdził, że z krakowskiego klubu pojawił się jeden telefon z zapytaniem, jednak bez większych konkretów.

Wiadomo, co z galą Clout MMA na Torwarze. Jest potwierdzenie z ministerstwa

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Rafał Pietrzak to zawodnik z bardzo bogatym CV. W przeszłości występował w takich klubach jak Górnik Zabrze, Wisła Kraków, czy Zagłębie Lubin. Zaliczył też epizod za granicą, przez rok grając w belgijskim Royal Excel Mouscron.