Media: PZPN kłamie. Wiadomo, kto stoi za pobytem Stasiaka w Mołdawii. Niebywały skandal

Niespełna miesiąc minął od jednej z największych kompromitacji w historii polskiej piłki nożnej. Prowadzona przez Fernando Santosa reprezentacja poległa w Kiszyniowie z Mołdawią 2:3, mimo że po pierwszej połowie prowadziła 2:0. Jak się później okazało, klęskę polskich piłkarzy oglądał z trybun Mirosław Stasiak. To były działacz piłkarski, który przez wiele lat stanowił o sile korupcji w polskiej piłce.

Polski Związek Piłki Nożnej, chcąc wytłumaczyć sytuację, zamieścił niedawno w mediach społecznościowych komunikat wyjaśniający. - Za każdym razem przekazujemy naszym partnerom biznesowym określoną pulę miejsc. Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów (ze względu na zasady poufności, nie możemy informować, którego z nich) - zakomunikowano.

PZPN kłamie. To Kulesza podjął decyzję. PS ujawnia kulisy afery Stasiaka

Oświadczenie PZPN-u wywołało gigantyczną burzę, a kolejne firmy zaczęły zaprzeczać, że miały jakikolwiek wpływ na obecność Stasiaka w Kiszyniowie. Nowe informacje w tej sprawie przekazał w piątek "Przegląd Sportowy". Jego dziennikarze piszą, że decyzję o zabraniu byłego działacza do Mołdawii podjął osobiście Cezary Kulesza. Dodają, że potwierdzili uzyskaną wiadomość w trzech niezależnych źródłach. Stasiak jest dobrym znajomym Tomasza Hajty, przez którego ma kontakt z prezesem PZPN.

Były działacz rzekomo miał w geście odkupienia win zobowiązać się do wpłacenia sporej sumy pieniędzy na szkolenie dzieci i młodzieży, co miało mu pomóc w powrocie do piłki nożnej. Władze PZPN najwyraźniej nie zdawały sobie sprawy z tego, co może się stać, kiedy zaproszą go na pokład samolotu do Kiszyniowa, zwłaszcza że jeszcze przez najbliższe trzy lata powinien być zawieszony za korupcję.

Jest reakcja na skandal w PZPN. "Jesteśmy głęboko rozczarowani"

Na ten moment nie wiadomo, jaka przyszłość czeka polską federację i jej współpracę ze sponsorami. Nie ulega wątpliwości, że taki skandal może odbić się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie.