Nadchodzi koniec Kuleszy. PZPN zmiażdżony. "Wielopoziomowa kompromitacja"

W poniedziałek rozpoczęła się prawdziwa burza w mediach. Wszystko za sprawą materiału portalu WP SportoweFakty, w którym ujawniono, że człowiek, stanowiący przez wiele lat o sile korupcji w polskiej piłce Mirosław Stasiak poleciał z reprezentacją Polski do Kiszyniowa na spotkanie z Mołdawią (2:3). Polski Związek Piłki Nożnej przekazał w specjalnym oświadczeniu, że obecność byłego działacza jest spowodowana współpracą ze sponsorami. - Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów (ze względu na zasady poufności, nie możemy informować, którego z nich) - zakomunikowano.

Kolejne firmy wspierające polską federację zaprzeczyły, że mają jakikolwiek związek z tą sprawą. Nieoczekiwanie jedna z nich, spółka Tarczyński wycofała się nawet z dalszej współpracy. - Nie przedłużymy umowy, którą podpisaliśmy we wrześniu 2022 roku, a nasz dział prawny aktualnie analizuje możliwości jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w obliczu zaistniałych sytuacji - przekazano.

Kilka godzin temu "Przegląd Sportowy" podał, że PZPN skłamał w wydanym oświadczeniu i żaden ze sponsorów nie zabrał Mirosława Stasiak do Kiszyniowa. Dodano, że sam Cezary Kulesza miał zaprosić byłego działacza na zagraniczny wyjazd. Eksperci nie mają złudzeń, że ten incydent może być kluczowy w kontekście przyszłość Kuleszy na stanowisku prezesa PZPN.

"To już hit. Marek Wawrzynowski ujawnia, że to Kulesza zabrał sam Stasiaka na mecz z Mołdawią. Gdy zrobiło się gorąco, zrzucił winę na "anonimowego" sponsora. Jeśli to nie jest początek końca Kuleszy i jego ludzi, to ja nie wiem, jakiej bomby potrzebuje PZPN. Bo sponsorzy powinni natychmiast odwrócić się od związku, który w taki sposób podchodzi do relacji z nimi" - przekazał Karol Górka.

"Wobec porannych oświadczeń InPostu oraz grupy Orlen nie mogę się doczekać kolejnego oświadczenia PZPN. Po prostu nie mogę" - napisał dziennikarz TVP Jacek Kurowski.

"Śmiesznie dziś brzmią zarzuty sprzed lat, że PZPN przesadzał ze stawianiem na PR. W takiej firmie nie da się nie stawiać na PR. Nie można nie dbać o wizerunek i to w stopniu wyjątkowym. W przeciwnym razie dochodzi do takich eksplozji jak ta. Wielopoziomowa kompromitacja" - zareagował Tomasz Ćwiąkała.

"Wygląda na to, że oświadczenie PZPN z przerzuceniem winy na enigmatycznych "sponsorów" to nie był dobry pomysł" - napisał dziennikarz Canal+ Sport Krzysztof Marciniak.

"Jeśli to rzeczywiście prawda i PZPN wczorajszym komunikatem okłamał kibiców i sponsorów, to nie widzę innego wyjścia, jak natychmiastowa dymisja Kuleszy... Amatorzy mają więcej powagi, niż obecny Związek" - zareagował Maciej Łanczkowski.

"Jeżeli to prawda, że Cezary Kulesza skłamał i zrzucił winę za zaproszenie Stasiaka na bliżej nieokreślonego sponsora, to wyjścia są dwa. Kulesza podaje się do dymisji albo sponsorzy gremialnie zrywają umowy z PZPN-em. Każde inne rozwiązanie będzie kolejną kompromitacją" - napisał dziennikarz WP SportoweFakty Marek Bobakowski

"Dzień dobry polska piłko. Dawno nie było kłopotów wizerunkowych PZPN" - przekazał Leszek Milewski.

Orlen, InPost, Biedronka, STS, Tymbark, Leroy Merlin. Co to jest w ogóle za Universum w PZPN, żeby sponsorzy, którzy dają grube bańki na reprezentację, musieli się tłumaczyć przed opinią publiczną z tego, że to nie oni zabrali na pokład skazanego na korupcję śmiecia Stasiaka xD Wizerunkowo jest to chyba jedna z największych wtop w ostatnich latach - napisał Artur Banach.

I dodał: Panie Cezary Kulesza, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to jest początek końca Pana przygody na stanowisku prezesa - podsumował.

Na ten moment PZPN nie wydał żadnego stanowiska w tej sprawie, natomiast w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać oficjalnego oświadczenia federacji.