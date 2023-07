Szef Barcelony się wygadał. Xavi przekazał mu, co Lewandowski robi na treningach

W ekipie Barcelony rozpoczęły się już przygotowania do kolejnego sezonu. Jednak nie wszyscy piłkarze są do dyspozycji trenera Xaviego Hernandeza. Jednym z nieobecnych jest Robert Lewandowski, który dostał od klubu więcej czasu na urlop. Polak wykorzystuje tę chwilę jak może, ostatnio odnowił przysięgę małżeńską i przy okazji świetnie się bawił.

Tymczasem szef jego klubu bryluje w mediach, gdzie opowiada między innymi o... treningach z udziałem "Lewego". W obszernym, podzielonym na kilka części, wywiadzie Laporta został zapytany o wiele aspektów. Jedno z pytań dotyczyło Ansu Fatiego i przy tej właśnie okazji prezes wspomniał o Lewandowskim i treningach u Xaviego.

Robert Lewandowski na treningach Barcelony. Tak się spisuje

Ansu Fati chce odnieść sukces w Barcelonie. Ma dar, jakim jest strzelanie bramek. Xavi Hernandez powiedział mi, że na treningach najwięcej bramek zdobywają Robert Lewandowski i właśnie Ansu Fati. Xavi jest zdeterminowany, aby dać mu szansę

Laporta wypowiedział się także między innymi na temat poczynionych przez Barcelonę wzmocnień, za które pośrednio odpowiada. Jednym ze sprowadzonych graczy jest Victor Roque, którego szef klubu porównał do Ronaldo. "Jest inny niż ci gracze, których do tej pory mieliśmy. Nie mogę powiedzieć, że jest jak Ronaldinho, ponieważ gra inaczej, ani Romario" - powiedział.

"Ma dużo siły i można go porównać, mimo że jest bardzo młody, do Ronaldo, którego mieliśmy ze względu na spektakularną naturalną siłę. Jest potężny i jest Brazylijczykiem" - znalazł odpowiednie dopasowanie Laporta. W innej wypowiedzi już dla "Sportu" wypalił on, że "Mamy lepszy zespół niż Real Madryt, a indywidualnie również jesteśmy lepsi od naszych rywali z nawiązką".