Media: Piotr Zieliński dostał ofertę życia. Może zarobić fortunę

Wciąż nieznana jest przyszłość Piotra Zielińskiego, którego umowa z Napoli wygasa za rok. Niewykluczone, że trwające właśnie okno transferowe jest dla Włochów ostatnią szansą na zarobek na Polaku. Mówiło się m.in. o zainteresowaniu Lazio czy Juventusu. Teraz do gry weszli także Saudyjczycy.

Media: Piotr Zieliński może zarobić fortunę w Arabii Saudyjskiej. Więcej niż w Neapolu

O zainteresowaniu saudyjskiego Al-Ahly Piotrem Zielińskim jako pierwszy poinformował portal WP SportoweFakty. Ahly to jeden z czterech najbardziej utytułowanych klubów w Arabii - ma na koncie trzy tytuły mistrzowskie i 13 krajowych pucharów. Saudyjczycy są w stanie zapłacić za Polaka fortunę - mówi się nawet o 25 milionach euro.

Wiadomo też, ile Zieliński miałby zarabiać po odejściu z Włoch. W Napoli zarabia on cztery miliony euro rocznie. Według informacji dziennikarza Nicholo Schiry pomocnik w Arabii Saudyjskiej mógłby inkasować nawet 12 milionów euro rocznie, a więc trzy razy więcej niż w Serie A. Zieliński miałby podpisać umowę do końca czerwca 2026 roku.

We wtorek w mediach odżył także temat przejścia Polaka do Lazio. Wszystko za sprawą potencjalnego transferu Sergeja Milinkovicia-Savicia do Al Hilal. Zieliński miałby zastąpić tego zawodnika w Rzymie, na co zresztą ma naciskać sam szkoleniowiec Lazio - Maurizio Sarri.

Piotr Zieliński był w minionym sezonie jednym z głównych architektów mistrzostwa Włoch dla Napoli. Polak wystąpił w 37 ligowych spotkaniach, zdobył trzy gole i zanotował dziewięć asyst. Dorzucił jeszcze 11 meczów, cztery bramki i trzy asysty w innych rozgrywkach.