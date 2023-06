Choć do początku letniego okienka transferowego jeszcze tydzień, już teraz pojawiają się niespodziewane i czasem niedorzeczne informacje na temat ruchów silnych i bogatych klubów z nieco mniej prestiżowych lig. Tak też jest w Turcji, gdzie działacze Galatasaray mieli poważnie zainteresować się Robertem Lewandowskim.

Lewandowski na wylocie? Może zagrać w Stambule

Według informacji Gazete Vatan rozmowy na temat potencjalnego transferu Lewandowskiego do Galatasaray miały ruszyć w ostatnich dniach. Ma to związek z potencjalnymi planami FC Barcelony, w które trudno uwierzyć. Jak czytamy, Joan Laporta zdecydował się na odmłodzenie zespołu i pożegnanie się z doświadczonymi zawodnikami, którzy nie tylko w przyszłości mogą nie stanowić o sile zespołu, ale i pobierać bardzo wysokie pensje.

Trudna do uwierzenia jest także kwota transferu, jaką 23-krotni mistrzowie Turcji mieli zaproponować FC Barcelonie. Mowa o ok. 9 milionach euro. Jednocześnie większym problemem dla Turków jest pensja Lewandowskiego. Siedem milionów euro rocznie ma być jednak opłacane z pieniędzy sponsorów, którym zależy na ściągnięciu do klubu gwiazdy światowego formatu.

Nie pierwsza oferta. Lewandowski już odmówił

Wieści dotyczące zainteresowania Galaty Robertem Lewandowskim to kolejna niespodziewana plotka, która pojawiła się w mediach w ostatnich dniach. Polak miał też otrzymać ofertę z Arabii Saudyjskiej, opiewającą na 150 milionów euro rocznie. Kapitan naszej reprezentacji zdecydowanie odmówił, tłumacząc, że wciąż cieszy go gra na najwyższym poziomie i chce pozostać w FC Barcelonie.