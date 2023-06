Piechniczek powiedział, co piłkarze powinni zrobić z Santosem

Wtorkowa porażka reprezentacji Polski z Mołdawią 2:3 stała się punktem zapalnym do wielu rozmów doświadczonych szkoleniowców i działaczy, którzy starają się znaleźć rozwiązanie problemów naszej drużyny narodowej. Głos w tej sprawie zabrał Antoni Piechniczek.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zawiedliśmy. Mamy dużo emocji w głowie, kibice też"

Piechniczek nie ma złudzeń. Piłkarze nie są wystarczająco zaangażowani

Niedługo po zakończeniu wtorkowego meczu w Kiszyniowie na głowy polskich piłkarzy spadła ogromna fala krytyki. Głównym zarzutem ze strony kibiców był brak zaangażowania i ogromny chaos w grze, co skończyło się całkowitym blamażem w drugiej połowie. Ponownie podniesiono więc temat mentalności polskich zawodników, którzy w narodowych barwach są wyjątkowo bojaźliwi.

Nieco inaczej na sprawę patrzy też trener Antoni Piechniczek. Były selekcjoner naszej reprezentacji zauważył, że wśród polskich piłkarzy trudno znaleźć osobę, która z pełnym zaangażowaniem próbowałaby wykorzystać doświadczenie Fernando Santosa, chcąc stać się jeszcze lepszym piłkarzem.

Statystyka wstydu reprezentacji Polski. Tak źle jeszcze nie było

- Patrząc na drużynę, w której byłem i którą potem prowadziłem, to ja bym zaprosił trenera na rozmowę. Siedzimy po śniadaniu, pijemy kawę, trener przechodzi i pytamy: "Czy trener dosiadłby się do naszego stolika? Bo mnie ciekawi jak radził sobie Pan z Cristiano Ronaldo, jak Pan przeżywał wygranie mistrzostwa Europy z Portugalią". Potem w cztery oczy bym zapytał "a co Pan sądzi o mnie? Mam 21 lat, czy 23 i gram w Arsenalu. Co ja mam zrobić, by na stałe wychodzić w pierwszym składzie?". Wykorzystywałbym doświadczenie trenera. On wtedy też poczuje się potrzebny, poczuje się komfortowo. To, co teraz się dzieje to za mało, by stworzyć klimat drużyny - powiedział Piechniczek w programie "Cioną po oczach".

Walka o lepsze jutro

W związku z ogromnymi problemami w meczu z Mołdawią w mediach ponownie pojawił się temat liderów polskiej reprezentacji, których wydawało się bardzo brakować. Niewykluczone, że w najbliższym czasie do drużny wrócą bardziej doświadczeni piłkarze, którzy stanowili o mentalnej sile polskiego zespołu w ostatnich latach.