Legia Warszawa ma za sobą udany sezon, w którym zajęła drugie miejsce w ekstraklasie i wygrała Puchar Polski. Dzięki temu weźmie udział w eliminacjach Ligi Konferencji Europy i będzie miała szansę na powrót do fazy grupowej europejskich pucharów roku przerwy. Z tego powodu w zespole Kosty Runjaicia dochodzi do zmian i wzmocnień, a władze klubu szykują kolejne.

Poza Gualem, Kunem i Pankovem, Legia lada ogłosi podpisanie kontraktu z Juergen Elitim. 23-letni Kolumbijczyk to piłkarz środka pola, a więc wicemistrzowie Polski wzmacniają kluczowe pozycje. Mają już nowego napastnika, wahadłowego i stopera. Pożegnali się z kolei z Filip Mladenoviciem, który dołączył do Panathinaikosu i Mattias Johanssonem, który szuka klubu. Wygląda na to, że to nie koniec ruchów Legii tego lata.

TVP Sport informuje, że warszawianie czekają na ruchy innych klubów i myślą o przyszłości Kacpra Tobiasza i Bartosza Slisza. Obaj zawodnicy budzą zainteresowanie w Europie i mogą opuścić zespół. Ponadto stołeczny klub chciałby pożegnać Ihora Charatina, który zarabia sporo i nie jest ważną częścią zespołu, a także Joela Abu Hannę, grającego w Lechii Gdańsk z zeszłym sezonie.

Trwają także poszukiwania kolejnego środkowego obrońcy po nieudanych negocjacjach z Ibrahimą Cisse z francuskiego SM Caen. Niepewna jest także przyszłość prawego wahadła. Tam pierwszym wyborem trenera nadal będzie Paweł Wszołek, ale nie wiadomo, kto będzie jego zmiennikiem. Do tej roli szykowany jest Ramil Mustafajew, powracający z wypożyczenia do Stali Rzeszów.

Przed Legią Warszawa zgrupowanie w Austrii, podczas którego zespół zagra sparingi z FC Botosani, Karabachem Agdam i Red Bullem Salzburg. Na 15 lipca zaplanowano mecz o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa, a 27 lipca mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy z Ordabasy Szymkent.