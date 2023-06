Media: Piotr Zieliński podjął decyzję. Tam chce grać w nowym sezonie

Piotr Zieliński w gorzki sposób zakończył piłkarski sezon 2022/2023. Chociaż z Napoli sięgnął po upragnione mistrzostwo Włoch i został już żywą legendą klubu spod Wezuwiusza, to inaczej było w przypadku reprezentacji Polski. Pomocnik był jednym z antybohaterów przegranego meczu z Mołdawią 2:3, co sam przyznawał w rozmowie z TVP Sport. - Myślę, że to ja obudziłem ich zespół. Biorę to na siebie. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, jesteśmy zdruzgotani - powiedział.

Piotr Zieliński chce przedłużyć kontrakt z Napoli

W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o przyszłości Piotra Zielińskiego. Kontrakt pomocnika z Napoli obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku i pojawiały się pogłoski o jego odejściu do Lazio. Samo Napoli chce pozostania swojego pomocnika, który był ważnym elementem u każdego z poprzednich trenerów.

A jak na pozostanie w Napoli zapatruje się Piotr Zieliński? "Corriere dello Sport" przyniosło w tej sprawie pozytywne informacje dla kibiców neapolitańskiego klubu. "Zieliński chce zostać w Napoli, a jego intencją jest kupienie domu w Neapolu. Chce wzorować się na Marku Hamsiku i związać się z klubem na całe życie: kocha miasto, drużynę, kolegów oraz kibiców" - czytamy.

Obecnie Zieliński zarabia 4,7 mln euro, a Napoli chciałoby obniżyć tę pensje, oferując zawodnikowi trzyletnie przedłużenie kontraktu.

Piotr Zieliński w Napoli występuje od sezonu 2016/2017. W tym czasie dla klubu z Neapolu rozegrał 329 spotkań, w których strzelił 47 bramek i zanotował 44 asysty. Poza wspomnianym mistrzostwem Włoch wygrał z klubem również krajowy puchar w sezonie 2019/2020.