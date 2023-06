Aubameyang rozmawia z klubami. Chce iść śladami gwiazd

Saudyjczycy coraz śmielej wyciągającą ręce po znanych i utalentowanych piłkarzy. W tym roku udało się im ściągnąć Cristiano Ronaldo, a niedawno dołączył do niego Karim Benzema. Były już napastnik Realu Madryt został zawodnikiem Al Ittihad, w którym może liczyć na pokaźną pensję. Do wspomnianej dwójki mógł dołączyć Leo Messi, jednak Argentyńczyk odrzucił kosmiczną ofertę Al Hilal i zdecydował się na grę w Interze Miami w MLS.

Aubameyang na celowniku włodarzy ligi saudyjskiej. "Rozmowy trwają"

Teraz okazuje się, że do ligi saudyjskiej może trafić Pierre-Emerick Aubameyang. Napastnik Chelsea jest na wylocie z klubu i przez większość czasu mówiło się o jego powrocie do FC Barcelony. Choć sam Gabończyk również wyrażał chęć gry w barwach Dumy Katalonii, najnowsze doniesienia znacznie zmieniają obraz jego przyszłości klubowej.

Według informacji Fabrizio Romano 34-letni napastnik prowadzi rozmowy z przedstawicielami ligi saudyjskiej. - Pierre Aubameyang wciąż prowadzi negocjacje z klubami z Arabii Saudyjskiej. Rozmowy trwają, nie ma jeszcze porozumienia — ale toczą się aktywne dyskusje - poinformował dziennikarz. Dodał również, że grą w Arabii Saudyjskiej nie jest zainteresowany Belg Romelu Lukaku.

Aubameyang rozpoczął poprzedni sezon w barwach Barcelony, do której dołączył w styczniu 2022 roku. Rozegrał jednak w barwach katalońskiego zespołu tylko jedno spotkanie, a we wrześniu przeniósł się do Chelsea. Nie był jednak kluczową postacią w zespole i rozegrał na boiskach Premier League jedynie 550 minut w 15 spotkaniach. Kontrakt Gabończyka w londyńskim klubie wygasa 30 czerwca przyszłego roku.

