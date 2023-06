Media: Karim Benzema podpisał kontrakt! Padło słynne "here we go". Nieprawdopodobna kasa

O możliwym odejściu Karima Benzemy mówiło się od co najmniej kilku dni. Saudyjczycy kusili francuskiego napastnika bardzo wysokim kontraktem. W niedzielę Real Madryt oficjalnie potwierdził, że Benzema odchodzi wraz z końcem sezonu. Francuz pożegnał się z kibicami na Estadio Santiago Bernabeu w końcówce meczu z Athletikiem Bilbao (1:1). Z szedł z boiska tuż po strzeleniu gola z rzutu karnego.

Benzema będzie grał w Arabii Saudyjskiej

Według najnowszych doniesień Benzema dopiął już swój transfer i od nowego sezonu będzie piłkarzem Al Ittihad, które w miniony weekend wywalczyło mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Fabrizio Romano, Francuz podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Hiszpański dziennik "El Mundo" sugerował, że Saudyjczycy zaoferowali piłkarzowi 100 mln euro za sezon gry i od tej kwoty nie musiałby odprowadzać podatku. Do tego miał pełną swobodę w wyborze konkretnego klubu i miasta, gdzie chce mieszkać, ale padło na mistrzowski zespół z Dżuddy. Zdaniem "Relevo" pensja Benzemy może wynosić nawet 200 mln rocznie, jeśli doliczymy do tego zyski z marketingu, wykorzystania wizerunku i zaangażowania się w rozwój piłki wśród saudyjskiej młodzieży w nowych szkółkach.

W Realu byli zaskoczeni jego decyzją. - Benzema powiedział nam o swojej decyzji w niedzielę rano. To było naprawdę niespodziewane - przyznał Carlo Ancelotti. Francuz miał ważny kontrakt z "Królewskimi" do końca czerwca tego roku. Wcześniej była perspektywa, że może uda się przedłużyć umowę o co najmniej rok, ale nagle pojawiła się lukratywna oferta od Saudyjczyków, która skusiła Benzemę.

Saudyjczycy chcą podnieść poziom sportowy swojej ligi, sprowadzając największe gwiazdy światowego futbolu i płacąc im nawet kilkaset milionów euro rocznie. W ten sposób pragną poprawić też swój wizerunek na arenie międzynarodowej. W styczniu do Al Nassr przyszedł Cristiano Ronaldo, teraz do Al Ittihad Karim Benzema. Saudyjczycy planują ściągnąć także Leo Messiego do Al Hilal. Oferta leży na stole, ale Argentyńczyk jeszcze nie zdecydował. Czeka na ruch FC Barcelony zatwierdzenie jej planu finansowego przez La Ligę. Gdyby przyjął ofertę z Arabii Saud., wspomniana trójka grałaby w trzech najlepszych klubach tamtejszej ligi w zakończonym właśnie sezonie.

Karim Benzema dał się poznać światu jako utalentowany napastnik, grając w Olympique Lyon. W 2009 r. przeszedł do Realu Madryt. Prawdziwym liderem "Los Blancos" stał się po odejściu Cristiano Ronaldo w 2018 r. Poprowadził "Królewskich" do triumfu w Lidze Mistrzów w 2022 r., otrzymał też Złotą Piłkę "France Football" W minionym sezonie strzelił 31 goli w 43 meczach. Przez 14 lat gry dla Realu wystąpił w 648 spotkaniach, zdobywając 354 bramki i notując 165 asyst. Łącznie pięciokrotnie wygrał LM, cztery razy był mistrzem Hiszpanii.

Po mistrzostwach świata w Katarze, na których ostatecznie nie zagrał z powodu kontuzji, zakończył reprezentacyjną karierę. W barwach "Trójkolorowych" wystąpił 97 razy, strzelił 37 goli.

We wtorek pożegnalna konferencja z udziałem Benzemy i Florentino Pereza, prezesa Realu.