Messi idzie do czerwonej latarni ligi. "Właściciele myśleli, że reguły ich nie dotyczą"

Na tę chwilę czekało wielu kibiców piłkarskich, w szczególności kibiców FC Barcelony. Ale ci jednak obeszli się smakiem. Leo Messi po średnio udanej przygodzie z Paris Saint-Germain nie wróci do stolicy Katalonii. W środę wieczorem 36-letni Argentyńczyk oficjalnie poinformował, że opuszcza Europę i udaje się za ocean – do grającego w MLS Interu Miami. Klub Davida Beckhama, ogłaszając transfer Argentyńczyka, nie omieszkał wbić szpilki tym, którzy nie wierzyli w taką możliwość.

- Co mogło skusić Messiego do Miami? Na pewno bardzo dobre warunki finansowe - nie tylko bezpośrednie wynagrodzenie, ale także udziały w zyskach ligi i dochodach z praw telewizyjnych. A do tego pewnie przyjemny klimat południowej Florydy i powszechna hiszpańskojęzyczność tego regionu – opowiada Jędrzej z twitterowego profilu "Polish Miami", prawdopodobnie najlepiej zorientowana w sprawach Interu Miami osoba w Polsce.

Wszyscy zrzucają się na Messiego - Inter, Apple, MLS i Adidas. "To nienadzwyczajne"

Formalnie Messi ma zarabiać w Interze Miami dużo mniej, niż mógł w Arabii Saudyjskiej. Mowa tu o 40 milionach dolarów rocznie przez 2,5 roku kontraktu, ale to tylko część prawdy. Argentyńczyk ma bowiem otrzymać także 10 proc. akcji w Interze Miami, a także premie od Apple i Adidasa. W jaki sposób ma to działać? Otóż Messiemu zaoferowano procent od sprzedaży subskrypcji MLS Plus, prowadzonej przez Apple TV, a także procent z zysków ze współpracy MLS z Adidasem. Wszystkie firmy spodziewają się bowiem wielkiego skoku dochodów spowodowanego przenosinami argentyńskiej megagwiazdy.

- Żeby dobrze zrozumieć okoliczności tego transferu, trzeba zdać sobie sprawę, że liga MLS to więcej niż tylko pewien szczebel rozgrywek, w których uczestniczą poszczególne kluby, ale organizacja, która dba o swój własny rozwój i interesy – opowiada Jędrzej.

Oficjalnie. Koniec sagi. Nowy klub potwierdza transfer Leo Messiego

- Messi bezpośrednio zasili szeregi Interu Miami i w jego barwach będzie strzelał bramki, ale pośrednio, każdy jego dobry występ, każdy obejrzany przez kibica mecz, każda kupiona koszulka będzie stanowić też zysk dla ligi w całości i dla Apple jako właściciela praw do transmisji spotkań. Stąd doniesienia o tym, że MLS (Adidas) i Apple "dorzucają się" do wynagrodzenia Messiego w Interze - to nie tylko niemal pewne, ale też zupełnie nienadzwyczajne – zaznacza.

Nic więc dziwnego, że przyjście Leo Messiego do MLS porównuje się do epokowego transferu Davida Beckhama, którego transfer do Los Angeles Galaxy stał się ogromnym krokiem w rozwoju północnoamerykańskiej ligi.

- Przyjście Davida Beckhama do LA Galaxy w 2007 r. zostało okrzyknięte początkiem tzw. MLS 2.0, czyli drugiej wielkiej fazy rozwoju ligi, natomiast moim zdaniem przyjście Messiego to początek MLS 3.0, albo nawet 4.0. Leo Messi i Major League Soccer to duet, w którym obie strony gwarantują sobie wzajemne zyski. Messi otwiera się na olbrzymi rynek amerykański już nie tylko jako piłkarz, a jako szeroko rozumiany celebryta, dając sobie szansę na stanięcie w jednym szeregu z Michaelem Jordanem, Kobe'm Bryantem czy Tomem Bradym, których w USA zna każdy, nie tylko fan sportu. MLS, które i tak w ostatnich latach zyskiwało na popularności, dzięki Messiemu będzie mogło przebić się do mainstreamu w Europie, która oczywiście pozostaje najważniejszym i najpoważniejszym piłkarskim ośrodkiem na świecie – dodaje założyciel profilu "Polish Miami".

Koledzy z boiska, znajomy trener i doping po hiszpańsku. Messi w Miami ma czuć się jak w domu

Co więcej, Messi może w Miami spotkać swoich dobrych znajomych. Źródła amerykańskie już informują, że Inter jest bliski porozumienia z odchodzącym z Barcelony Sergio Busquetsem, a nowym trenerem klubu Davida Beckhama ma być dobrze znany Messiemu Argentyńczyk Gerardo "Tata" Martino, którego swego czasu nawet Barcelona ściągnęła do siebie właśnie ze względu na znajomość z nową megagwiazdą MLS. Kolejni na liście klubu z Miami mają być inni koledzy Messiego – Jordi Alba (odchodzi z Barcelony) oraz Luis Suarez (Gremio Porto Alegre).

- Inter Miami, jak każdy klub w MLS, poza kwestiami piłkarskimi, jest po prostu marką, natomiast markę klubu najłatwiej buduje się oczywiście poprzez zwycięstwa i wyniki. Z jednej strony Messi przychodzi jako wielka gwiazda i pewnego rodzaju symbol statusu drużyny, ale z drugiej - tej z perspektywy kibica ważniejszej - jako wielki zawodnik, urzędujący mistrz świata, najlepszy piłkarz w historii futbolu (a tym bardziej soccera) – wymienia Jędrzej. - Oczywiście wierzę, że Messi pociągnie Inter do długo wyczekiwanych sukcesów. Co do pójścia za ciosem - z dobrze poinformowanych źródeł w Miami wiem, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem na Florydzie wyląduje też inny były gracz FC Barcelony. W związku z poważną kontuzją kapitana Gregore, od pewnego czasu potrzebujemy dobrego defensywnego pomocnika – sugeruje.

W Miami Messi może też czuć się jak w domu. Duża część miasta jest hiszpańskojęzyczna, nawet na samym stadionie Interu kibicowskie przyśpiewki są w tym języku. – Tam tylko raz można było usłyszeć skandowanie po angielsku – gdy w derbach Florydy z Orlando City kibice zaintonowali „F**k Orlando" – śmieje się Jędrzej z "Polish Miami".

Messi ogłosił, gdzie zagra. Ujawnił, że był blisko transferu stulecia

Ale wbrew pozorom, to wcale nie oznacza miłego i przyjemnego pobytu w Ameryce Północnej. Inter Miami to obecnie najgorszy zespół w MLS, który po założeniu w 2018 i wejściu do ligi w 2020 roku spisuje się zdecydowanie poniżej mocarstwowych ambicji właścicieli oraz kibiców. Tylko raz, w poprzednim sezonie 2022, udało się mu awansować do playoffów, gdzie jednak już w pierwszym meczu został zdemolowany przez New York City 0:3. Obecnie to najsłabsza drużyna ligi, co zmusiło Beckhama do zwolnienia swojego dobrego kolegi z Manchesteru United – trenera Interu Phila Neville'a.

- Inter Miami od początku swojego istnienia (sezon inauguracyjny 2020) borykał się z problemami, które po części wynikały z niezrozumienia zasad lub po prostu buty właścicieli Interu, którzy być może myśleli, że reguły ligi ich nie dotyczą – wyjaśnia nasz rozmówca. - Ale twierdzenie, że jest to zupełnie nieudany projekt, jest zdecydowanie za daleko idące. Oczekiwania piłkarskie były co prawda znacznie wyższe, natomiast pozaboiskowo Inter Miami jest jednym z najbardziej medialnych i rozpoznawalnych klubów w MLS, zarówno w USA, jak i w Europie.

- Niemniej jednak wielu kibiców w USA postrzega Inter Miami jako sztuczny i niepotrzebny twór. Zarzucają Beckhamowi, że łamie zasady ligi, że to wyłącznie skok na kasę, że klub prowadzony jest w sposób nepotyczny. Faktem jest, że Inter nie jest obecnie najbardziej ułożonym z klubów MLS i prawda, że trenerem był jeszcze do niedawna Phil Neville, dobry kolega Davida, a na lewej obronie występował Harvey Neville, syn Phila, ale to wszystko, zwłaszcza Harvey, broniło się sportowo – zaznacza kibic Interu.

Beckham, bracia miliarderzy i ekspert transferowy. A do tego malutki stadion

Na czele projektu Interu Miami stoi David Beckham, to jego cieniu znajdują się bracia Mas – Jorge i Jose, właściciele wielkiego przedsiębiorstwa budowlanego MasTec. W posiadaniu Jorge znajduje się także inny klub piłkarski – drugoligowy hiszpański Real Saragossa.

- Mimo że czasem żartobliwie mówię o Beckhamie "maskotka" klubu, to jego rola nie sprowadza się jedynie do świecenia twarzą w mediach społecznościowych. David, jak i zresztą pozostali właściciele - bracia Mas - jest zaangażowany w życie drużyny. Wszyscy w Miami dążą do tego, żeby poziom piłkarski był jak najwyższy, dbając też o rozwój młodzieży. W pierwszej drużynie zadebiutowało już kilku wychowanków akademii – mówi Jędrzej.

Dyrektorem sportowym Interu Miami jest z kolei były piłkarz i wielokrotny reprezentant USA, Chris Henderson, który w środowisku uchodzi za eksperta transferowego - To prawdopodobnie on w dużej mierze odpowiada za to, że udało się sprowadzić Messiego – dodaje.

Największym problemem w tym wszystkim może być tylko stadion Interu Miami. DKV PNK Stadium w oddalonym od centrum Miami o 40 kilometrów Fort Lauderdale może pomieścić zaledwie 19 tysięcy kibiców. Można się w ciemno założyć, że chętnych do obejrzenia Leo Messiego w barwach "The Herons", czyli "czapli", będzie zdecydowanie więcej.

- Dopiero pod koniec zeszłego roku, po bardzo długich negocjacjach z władzami miasta, klub uzyskał zgodę na wybudowanie stadionu w mieście. Ma on stanowić centrum kompleksu złożonego z publicznego parku, boisk, sklepów i restauracji. Miami Freedom Park (nazwa nawiązuje do motto zespołu "Freedom to Dream") ma mieć pojemność 25 tys. i zostać otwarty na sezon 2025. Między innymi ze względu na niekorzystne położenie stadionu, trudno jednoznacznie stwierdzić, jak duże było dotąd zainteresowanie Interem w Miami, ale trybuny na meczach domowych były zwykle wypełnione w co najmniej 70%, a kibice bardzo zaangażowani - podsumowuje Jędrzej z "Polish Miami".

Messi ma zadebiutować w Interze dopiero 21 lipca w meczu towarzyskim z meksykańskim Cruz Azul, bo okno transferowe w MLS otwiera się oficjalnie 5 lipca. Na to spotkanie biletów nie ma już w ogóle. Na kolejne, już ligowe z Atlantą United cztery dni później, wejściówki pozostały dwie - po 1800 dolarów każda.