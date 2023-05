Laporta wprost o Messim. Jednoznaczna deklaracja. Jaśniej się nie da

- Zrobimy wszystko, co możliwe, by sprowadzić Leo Messiego z powrotem do FC Barcelony - takie słowa fanom nowych mistrzów Hiszpanii przekazał prezydent katalońskiego klubu, Joan Laporta.

