"Pogromca gigantów" tworzy historię w PP. Trener Śląska nie wytrzymał: Wstyd roku

Wigry Suwałki, Widzew Łódź, Olimpia Elbląg, Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław - to lista ofiar KKS-u Kalisz w tej edycji Fortuna Pucharu Polski. Trzy kluby z ekstraklasy, jeden z 2. Ligi i jeden z 4. Ligi, ale mający na koncie występy kilka lat temu w 1. Lidze, a nawet półfinale PP. Wyniki Kalisza robią wrażenie. Tym bardziej że mają duże szanse na awans do 1. Ligi, więc ich gra w PP nie jest dziełem przypadku. Nie można też mówić o mitycznej dyspozycji dnia, kiedy grają w Pucharze. Jest plan, który ma doprowadzić do osiągnięcia sukcesu. A zespół gra z pomysłem i pasją.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Wyniki są od dawna

Mówią, że ciężka praca popłaca i w przypadku kaliszan to powiedzenie pasuje jak ulał. Oni od lipca pracują na sukces, którym ma być awans do 1. Ligi. Na początku sezonu była myśl przede wszystkim o lidze, gdzie idzie KKS-owi bardzo dobrze - drugie miejsce, dwa punkty straty do prowadzącej Kotwicy Kołobrzeg, tylko jeden moment zadyszki we wrześniu (cztery mecze z rzędu bez zwycięstwa), najlepsza ofensywa w rozgrywkach (40 strzelonych goli). Rozwój sytuacji w PP i kolejne sensacyjne wygrane nieco zmieniły perspektywę. Okazało się, że można zagrać o coś więcej, a kluby z ekstraklasy wcale nie prezentują wyraźnie wyższego poziomu od Kalisza.

- Nie ma dla nas znaczenia to, czy gramy z drużyną z ekstraklasy, z 1. Ligi, czy 2. Ligi - mówił w pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport 19-letni Kasjan Lipkowski.

Kalisz bardzo chętnie stawia na młodych piłkarzy, pracowitych, z ambicjami i głodem gry. W obronie ważnymi punktami są wspomniany Lipkowski i 18-letni Wiktor Smoliński (ze Śląskiem pauzował, ale na co dzień gra w podstawowym składzie). W pomocy brylują Mateusz Wysokiński (20 lat) i Nikodem Zawistowski (22 lata). Z ławki dziś wszedł 22-letni Daniel Kamiński. W obwodzie trener Bartosz Tarachulski ma jeszcze kilku zawodników ok. 20 . roku życia i kolejnych kilku w wieku 25-26 lat. Wszyscy bardzo dobrze współpracują z bardzo doświadczonymi piłkarzami - Nestorem Gordillo, Matueszem Gawlikiem, Adrianem Łuszkiewiczem i Piotrem Gielem (wszyscy po 30. roku życia). Mieszanka młodzieńczej fantazji z rutyną i piłkarską dojrzałością dają świetną mieszankę. Kalisz nie będzie nikogo się bał.

Utarło się, że polskie zespoły, w tym reprezentacja, nie potrafią grać trzema obrońcami ze wsparciem wahadłowych. Kalisz jest całkowitym zaprzeczeniem tej tezy, co pokazał, wygrywając zdecydowanie ze Śląskiem Wrocław. W lidze i poprzednich meczach PP stosował podobne rozwiązanie. Z łatwością potrafi uporządkować szyki obronne, zdominować poszczególne strefy w ataku i zarządzać tempem gry.

Znamy przyczynę fatalnego upadku Prevca na MŚ w Planicy. "Sprawdziłem"

Cały Śląsk był w cieniu Kalisza, bo "obsrał zbroję"

Po meczu z Górnikiem Zabrze Mateusz Górski, bramkarza drużyny z Kalisza, mówił w wywiadzie z weszlo.com tak:

- Przede wszystkim mieliśmy wyjść i grać swoje. Znów mieliśmy atut własnego boiska, bo z naszymi kibicami gra się nam zdecydowanie łatwiej. Po prostu przenieśliśmy to co gramy w lidze na puchar i graliśmy w ten sam sposób. Jak widać działa to i tu i tu, ale w tych meczach z drużynami z Ekstraklasy jest zupełnie inny poziom koncentracji, co tylko nas jeszcze motywuje. Każdy daje z siebie jeszcze więcej, żeby się pokazać na tle takiego rywala. Zdajemy sobie sprawę, że akurat w tych rozgrywkach jest tylko jeden mecz i żeby awansować, to trzeba go wygrać.

W podobny sposób wypowiadał się dziś Lipkowski. Z jednej strony ktoś powie, że to banał, ale najprostsze słowa też potrafią oddać ducha walki. Kalisz przewyższył wrocławian w każdym aspekcie gry. Z dużą swobodą tworzył swoje akcje w pierwszej połowie. Miał plan, chęci, czuł boisko. Zawodnicy w pełni wykorzystali swoją życiową szansę. Po graczach Śląska w ogóle nie było widać motywacji, ochoty do gry. Byli na boisku po prostu nijacy.

Sensacja w PP! Drugoliwiec rozbił Śląska Wrocław. Szokujące trzy minuty

Utrata Gawlika po czerwonej kartce praktycznie nie wpłynęła na sposób gry i organizację. KKS bronił się w 10 tak samo dobrze jak w 11. Śląsk, mając przewagę liczebną, nie stworzył zagrożenia. Okopał się pod polem karnym gospodarzy i uparcie grał wrzutkami pod bramkę, czyli stosował najgorsze możliwe rozwiązanie.

Jedna statystyka dużo mówi o dzisiejszej jakości obu ekip - oddały po trzy celne strzały, ale Śląskowi nie dały one praktycznie nic, a Kalisz miał stuprocentową skuteczność. Można je zatem zamienić miejscami w rozgrywkach na tydzień - kaliszanie wylądowaliby w ekstraklasie i ugraliby dużo więcej niż mizernie grający Śląsk Wrocław, który od ponad 1,5 roku nie wygrał dwóch meczów z rzędu.

Znamienny jest też obrazek osamotnionego na ławce Ivana Djurdjevicia. Był bezradny wobec braku jakości piłkarzy będących na boisko. Jakby we Wrocławiu nikt nie miał ochoty na futbol i nikt nie próbował nawet myśleć o przełamaniu niemocy.

KKS Kalisz jest w półfinale Pucharu Polski. Tu nie ma mowy o dozie szczęścia, przypadku. Miejsce w najlepszej czwórce rozgrywek jest efektem konsekwentnej pracy przez cały sezon. Pracy, której mogą zazdrościć kluby z ekstraklasy.

- Kalisz miał jakość z przodu. Niektórzy może powiedzą, że wstyd, czy takie podobne rzeczy. Rywal pokazał wcześniej z Widzewem, teraz z nami, że jest bardzo dobrą drużyną i to nie jest przypadek - mówił jesienią trener Górnika Bartosch Gaul.

Djurdjević pewnie myśli podobnie, ale na konferencji prasowej nie bał się ostro skrytykować swoich piłkarzy. Zresztą słusznie, bo Śląsk wyglądał fatalnie.

- Dawno nie widziałem swojego zespołu tak obsranego. Obsraliśmy zbroję, to jest wstyd roku - podsumował.