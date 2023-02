Żonglował na ulicy, gdy szedł Zinczenko. Zaczepił chłopca i tego pożałował [WIDEO]

Ołeksandr Zinczenko jest piłkarzem Arsenalu od lipca ubiegłego roku, kiedy za 35 milionów euro przeniósł się do stolicy Anglii z Manchesteru City. Reprezentant Ukrainy jest kluczowym graczem drużyny, która od początku sezonu prezentuje się kapitalnie. Ostatnio przydarzył się jednak moment, który zostanie z nimna długi czas.I to nie tylko z nim.

Zinczenko ośmieszony na ulicy. "Mam to nagrane"

Na jednej z londyńskich ulic młody mieszkaniec stolicy Anglii nagrywał swoje sztuczki techniczne. Skupiony na materiale nie zauważył, że obok niego spacerowała drużyna Arsenalu. Piłkarze, widząc nieprzeciętne umiejętności nastolatka, zwrócili mu uwagę. Zrobił to m.in. Martin Odegaard, który jednak nie poświęcił większej uwagi chłopcu.

Wtedy do akcji wkroczył Ołeksandr Zinczenko, wyzywając młodego chłopaka na pojedynek 1 na 1. Nie minęło kilkanaście sekund, a oszołomiony Ukrainiec stał jak zamurowany z założonymi na głowie rękami, po tym, jak dostał "siatkę". - Mam to na kamerze - zakomunikował dzieciak. Zawstydzony piłkarz docenił chłopaka, podbiegł do niego i uściskał. Nastolatek zamieścił później w mediach społecznościowych wideo z podpisem: "To był najwspanialszy moment w moim życiu. Mam tylko nadzieję, że będzie już tylko lepiej" - napisał.

Zinczenko miał za to powody do radości nieco później. W sobotę Arsenal zmierzył się z Aston Villą w Premier League, a piłkarz zdobył bramkę na 2:2. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem ekipy Jakuba Kiwiora 4:2. Polak przesiedział jednak cały mecz na ławce londyńczyków. Arsenal zajmuje 1. miejsce w tabeli (54 punkty). Drugi jest Manchester City ze stratą trzech punktów. Podium zamyka Manchester United (46 pkt). Kolejny mecz piłkarze Mikela Artety rozegrają w sobotę, 25 lutego, kiedy na wyjeździe zmierzą się z Leicester.