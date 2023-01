Tego ruchu nikt się nie spodziewał. Michniewicz z zaskakującą ofertą pracy

Na początku 2022 roku Czesław Michniewicz został selekcjonerem reprezentacji Polski. W kolejnych miesiącach wprowadził ją na mistrzostwa świata w Katarze, gdzie awansował do 1/8 finału, a także utrzymał zespół w dywizji A Ligi Narodów. Mimo to niedługo po zakończeniu mundialu Cezary Kulesza, prezes PZPN, zapowiedział, że umowa selekcjonera nie zostanie przedłużona i pożegna się on z posadą.

Czesław Michniewicz bliski znalezienia nowej pracy. Pyta o niego Aberdeen

Od momentu rozstania z drużyną narodową Michniewicz poszukuje nowej pracy. Niedawno rąbka tajemnicy na ten temat uchylił jego syn, który przyznał, że pojawiają się zapytania. "U taty coś się dzieje" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wygląda na to, że 52-letni trener może obrać kierunek brytyjski. Jak przekazał dziennik "Press&Journal", zainteresowane podpisaniem z nim umowy jest szkockie Aberdeen. W ostatnim czasie zespół ten notował niesatysfakcjonujące wyniki, przez co władze klubu zwolniły dotychczasowego szkoleniowca Jima Goodwina oraz jego asystenta Lee Sharpa.

Wraz z Michniewiczem Aberdeen zatrudniłoby jego asystenta Kamila Potrykusa, który w rozmowie z "Press&Journal" przyznał, że byliby zainteresowani tą propozycją. - Jeśli Aberdeen będzie zainteresowane, to z chęcią przylecimy na spotkanie. Myślę, że byłoby to coś dobrego. Aberdeen to dobry klub, z fantastyczną historią i niesamowitymi trenerami, jak Sir Alex Ferguson. To ogromna inspiracja, więc będzie przestrzeń do rozmów, o ile klub będzie zainteresowany. Michniewicz jest osobą, która chciałaby się spotkać i wszystko przedyskutować. Znajdziemy czas i miejsce na rozmowy, jeśli nadarzy się taka okazja. Liga szkocka jest silna, byłaby dobrym miejscem, aby wypromować się i odnieść sukces - powiedział.

Doniesienia o ofercie z Aberdeen mogą być zaskakujące, gdyż w ostatnich latach polscy trenerzy rzadko podejmowali pracę w silnych ligach zagranicznych (liga szkocka zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu lig UEFA). Co prawda Michniewicz po odejściu z Legii Warszawa (październik 2021) mógł trafić za granicę, ale wówczas mówiło się głównie o klubach z Rosji. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby w obecnej sytuacji obrał ten kierunek.

W tym sezonie Aberdeen w 23 meczach ligi szkockiej zdobyło 29 punktów. To daje mu siódmą pozycję w tabeli.