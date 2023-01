Argentyński rolnik przebił wszystkich wielbicieli Messiego. To widać dopiero z powietrza

W argentyńskiej prowincji Cordoba pewien rolnik zasiał pole przy użyciu algorytmu, który obliczył, gdzie konkretnie należy zasiać nasiona, aby kukurydza, która wyrośnie, stworzyła ogromny obraz twarzy Leo Messiego. - Messi jest niepokonany, a Argentyna zdobyła złoto. Jestem zachwycony, że mogłem oddać mu hołd - powiedział cytowany przez Reutersa Maximiliano Spinazze, argentyński rolnik, który ma wyjątkowe pole kukurydzy. Pomysłodawcą był Carlos Faricelli, inżynier rolnictwa. To on zaprojektował mechanizmy dla maszyn siejących nasiona, które umożliwiło im sadzenie w precyzyjnym wzorze.

- Korzystałem z narzędzi geokodowania. Maszyny wiedzą, ile muszą umieścić nasion na metr kwadratowy w określonym miejscu, aby stworzyć kontrast dla różnych elementów twarzy Messiego. Kiedy kukurydza urosła, to zdjęcie z perspektywy lotu ptaka, daje nam obraz Messiego - tłumaczył inżynier.

Warto dodać, że Argentyna to trzeci co do wielkości globalny eksporter kukurydzy. A rolnictwo jest głównym motorem eksportu.

Messi - Bóg futbolu

Cztery tytuły Ligi Mistrzów, złoto olimpijskie oraz mistrzostwo Copa America, 10 mistrzostw Hiszpanii, zwycięstwo w Ligue 1, oraz rekordowe siedem Złotych Piłek - tak prezentują się największe sukcesy Leo Messiego. Ale wciąż brakowało mu złotego medalu mistrzostw świata. Aż do mundialu w Katarze, gdzie obok Kyliana Mbappe, swojego klubowego kolegi z Paris Saint Germain, był najlepszym graczem turnieju.

Tym samym przebił ostatecznie osiągnięcia Maradony. Bo choć Maradona osiągnął znacznie mniej w piłce klubowej, to złoto mundialu sprawiało, że wielu ceniło go bardziej od Messiego. Dziś, gdy porównamy ich dorobki, to "Boski Diego" musi uznać wyższość Leo.