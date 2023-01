Piątkowski udzielił pierwszego wywiadu w nowym klubie. Media zachwycone. "Mentalność mistrza"

Kamil Piątkowski rozpoczynał karierę w Zagłębiu Lubin, które słynie z dobrej akademii dla młodych piłkarzy. Ale renomę na polskich boiskach wyrobił sobie w barwach Rakowa Częstochowa, skąd za około pięć milionów euro wykupił go Red Bull Salzburg. Polak od półtora roku zbiera szlify w drużynie, która jest synonimem nowoczesnego futbolu. Z Red Bullem zagrał nawet kilkadziesiąt minut w Lidze Mistrzów. Łącznie wystąpił w 20 meczach austriackiego zespołu. Na więcej nie pozwoliły urazy i duża konkurencja. No i transfer. 22-latek został wypożyczony do KAA Gent do końca sezonu.

- Interesowało się mną także Leicester City oraz Feyenoord, ale po rozmowie z trenerem i władzami klubu zdecydował się dołączyć do KAA Gent. Od razu poczułem, że to najlepszy wybór, aby kontynuować karierę - cytuje Polaka serwis nieuwsblad.be, który zachwyca się "nieskazitelnym angielskim" Piątkowskiego.

Stoper tłumaczył też dlaczego, chciał zmienić klub. "Powiedziałem kierownictwu Salzburga, że zimą poszukałbym nowego klubu. W zeszłym roku miałem kłopoty ze zdrowiem. Złamałem kostkę, a potem zmagałem się z urazem mięśniowym. Trudno mi było wrócić później do drużyny, więc nie miałem zbyt wielu okazji do gry. Ale już jestem sprawny w stu procentach. Jestem silnym fizycznie stoperem, który dobrze się czuje z piłką przy nodze. Wiem, że klub zajmuje dopiero piąte miejsce, ale pozostało wiele meczów, więc możemy jeszcze zostać mistrzami" - zapowiedział Polak, a portal nieuwsblad.be chwali jego "mentalność mistrza".

Gent. Co to za klub?

Klub z Gandawy tylko raz zdobył tytuł mistrzowski (w 2015 roku). Jest za to aktualnym zdobywcą Pucharu Belgii. "Bawoły" zajmują po 20 kolejkach piąte miejsce w Jupiler League, belgijskiej ekstraklasie. Pierwsze cztery najlepsze zespoły grają w fazie play-off o tytuł mistrzowski.