Nieoficjalnie: Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt. Dwuletnia umowa

Cristiano Ronaldo od 22 listopada pozostaje bez klubu, po tym, jak zerwał kontrakt z Manchesterem United. Portugalczyk był skonfliktowany z trenerem Erikiem ten Hagiem, który nie widział dla niego miejsca w składzie zespołu. Ponadto zawodnik udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w którym nie szczędził gorzkich słów w kierunku angielskiego klubu. 22 listopada Ronaldo został wolnym zawodnikiem, a media informowały o rzekomym transferze do Arabii Saudyjskiej.

Nieoficjalnie: Ronaldo podpisał kontrakt z nowym klubem

Spekulacje na ten temat trwały długo. Pojawiły się nawet informacje, że Ronaldo i jego agent zerwali negocjacje z Al-Nassr, bo Portugalczyk miał dostać ofertę z europejskiego klubu występującego w Lidze Mistrzów.

Ale w piątek nastąpił kolejny zwrot. Saudyjska telewizja Al-Arabijja poinformowała, że Ronaldo już nie tyle jest blisko Al-Nassr, co podpisał z tym klubem dwuletni kontrakt.

Według wcześniejszych doniesień Portugalczyk może zarobić 75 milionów dolarów za rok gry. Ronaldo może też dostać znacznie więcej poprzez przekazanie praw do wizerunku - mowa tutaj o byciu ambasadorem kandydatury Arabii Saudyjskiej do organizacji mistrzostw świata w 2030 roku. "Ronaldo miałby ogromną rolę w zarządzaniu Al-Nassr. Mógłby nawet wybrać nowego trenera, jeśliby tego chciał" - twierdzili amerykańscy dziennikarze. CBS pisał też, że saudyjski klub zarezerwował termin, żeby przeprowadzić testy medyczne z udziałem Ronaldo.

Portugalczyk ma za sobą bardzo trudny okres. Bardzo przeżył śmierć nowo narodzonego syna, mówiło się o występowaniu stanów depresyjnych. Skonfliktował się z Erikiem ten Hagiem, trenerem "Czerwonych Diabłów". W głośnym wywiadzie, którego udzielił Piersowi Morganowi, uderzył we władze Manchesteru United. Na mundialu w Katarze Portugalia odpadła w ćwierćfinale, co dla Ronaldo było dużym rozczarowaniem. To były jego ostatnie mistrzostwa świata. Do tego coraz częściej był sadzany na ławce w kadrze.