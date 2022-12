Tak, to jest rzut karny. Sędzia podjął zaskakującą, ale bardzo słuszną decyzję [WIDEO]

We wtorek 27 grudnia rozegrano mecz mistrzostw ASEAN (turniej piłkarski w Azji Południowo-Wschodniej) pomiędzy Malezją i Wietnamem. Zawodnicy obu drużyn nie odpuszczali, czego efektem były dwie czerwone kartki. Pierwsza z nich padła już w 32. minucie. Wówczas przewinienia dopuścił się jeden z zawodników Wietnamu. Mimo to drużynie udało się ostatecznie triumfować 3:0. Drugą z czerwonych kartek zobaczył Azam Azmi. W 58. minucie Malezyjczyk dopuścił się przewinienia poza boiskiem, a sędzia podyktował rzut karny, co wywołało spore kontrowersje. Okazuje się jednak, że arbiter podjął słuszną decyzję.

Rzut karny za faul poza boiskiem. Sędzia był nieugięty. I miał rację

W drugiej połowie Wietnam coraz śmielej atakował bramkę rywali. Za przeciwnikami nie mógł nadążyć Azmi. W jednej z akcji obrońca spóźnił się, ale ostatecznie udało mu się wybić piłkę tuż przy linii bocznej boiska. Na Malezyjczyka wpadł napastnik rywali i obaj wylądowali przy okalających murawę banerach reklamowych. Z kolei futbolówka po wybiciu przez Azmiego spadła na środku boiska i gra była kontynuowana.

I z pewnością sędzia nie przerwałby rywalizacji, gdyby nie skandaliczne zachowanie malezyjskiego obrońcy. Gdy Azmi podnosił się z ziemi, to kopnął przeciwnika w głowę. To nie umknęło uwadze asystenta sędziego, który szybko przekazał informacje o przewinieniu. W tej sytuacji główny arbiter podyktował rzut karny, co mocno oburzyło piłkarzy Malezji. Uważali, że sędzia popełnił błąd. Najpierw twierdzili, że Azmi nie dopuścił się przewinienia i podkreślali, że to Wietnamczyk kilka sekund wcześniej faulował ich kolegę. Później podkreślali, że do rzekomego faulu doszło poza linią boczną, co nie powinno zakończyć się podyktowaniem "jedenastki".

Okazuje się jednak, że to sędzia, a nie piłkarze mieli rację. Kiedy piłka jest w grze, to każdy faul popełniony poza boiskiem jest uznawany za popełniony na linii. Dodatkowo, jeśli do przewinienia dojdzie w granicach pola karnego, to sędzia ma prawo wskazać na jedenasty metr.

O rzucie karnym w takiej sytuacji stanowi artykuł 12.4 przepisów Ifab. Oto jego treść: "Jeżeli piłka jest w grze, a zawodnik popełnia przewinienie wobec sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej, zawodnika rezerwowego, zawodnika wykluczonego lub osoby towarzyszącej poza polem gry, gra jest wznawiana rzutem wolnym z linii ograniczającej boisko najbliżej miejsca przewinienia. W przypadku przewinień związanych z rzutem wolnym bezpośrednim zarządza się rzut karny, jeżeli jest to w obrębie pola karnego osoby, która dopuściła się przewinienia" - czytamy.

Jednak decyzja sędziego wywołała dyskusję w mediach społecznościowych. "Na pewno nie powinno być czerwonej kartki", "Nawet jeśli to była czerwona kartka, to sędzia powinien najpierw przyjrzeć się przewinieniu ze strony Wietnamczyka" - piszą internauci. Pojawiły się również głosy zrozumienia dla arbitra. "Można zobaczyć w powtórce, jak Azmi wziął odwet na przeciwniku. Gracz z Malezji kopnął wietnamskiego piłkarza w głowę. Moim zdaniem sędzia podjął słuszną decyzję" - czytamy.