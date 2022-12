Eden Hazard dostanie jeszcze jedną szansę. "Jest lepszy niż przed MŚ"

Real Madryt w piątek o godzinie 21:30 po przerwie związanej z mistrzostwami świata wróci do rozgrywek ligowych. W ramach 15 kolejki "Królewscy" zmierzą się z Realem Valladolid. Jak się okazuje może to być mecz, w którym Eden Hazard dostanie szansę na udowodnienie, że wciąż może wiele dać drużynie z Santiago Bernabeu. Belg wraz ze swoją reprezentacją szybko, bo już w fazie grupowej pożegnał się z mundialem w Katarze. Miał więc dużo czasu na przemyślenia odnośnie do swojej przyszłości. Mógł też poświęcić czas na intensywne przygotowania do drugiej części sezonu klubowego. Trener Ancelotti docenia pracę jaką Hazard ostatnio wykonuje.

- Trenował dobrze. Widzę, że jest lepszy niż przed mistrzostwami świata, to jest prawda. Jestem pewien, że we wszystkich meczach jakie są przed nami, Hazard będzie ważny - powiedział na konferencji prasowej szkoleniowiec Realu Madryt.

Eden Hazard postanowił, że teraz w stu procentach będzie skupiał się na grze w klubie. Po nieudanych mistrzostwach świata stwierdził, że czas już odpuścić i dać szansę młodym graczom w kadrze narodowej. Jako kapitan zrezygnował z reprezentacji po rozegraniu w niej aż 126 meczów. Taka postawa na pewno może się podobać Carlo Ancelottiemu i kibicom Realu Madryt, ponieważ Belg będzie mógł teraz postawić wszystko na jedną kartę i pokazać się z takiej strony, jaką od początku oczekują od niego fani.

