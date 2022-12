Rosjanie bezlitośnie podsumowali Rybusa. "Największe rozczarowanie"

Maciej Rybus w lipcu tego roku przeniósł się z Lokomotiwu do drugiego klubu z Moskwy, Spartaka. Transfer obrońcy wywołał spore oburzenie wśród polskich kibiców i pozbawił go szans na walkę o występ podczas mundialu w Katarze. Okazuje się, że kosztowało go to znacznie więcej. 33-latek nie odgrywa znaczącej roli w rosyjskiej lidze i zbiera negatywne opinie na temat swoich występów.

Rybus coraz gorzej odbierany w Rosji. "Kiedy wychodził na boisko, nie wywiązywał się ze swojej roli"

Dotychczasowe poczynania Rybusa w mocnych słowach podsumował były zawodnik Spartaka, Eduard Mor. „Który zawodnik był dla mnie największym rozczarowaniem w tym roku? Rybus, bo klub oczekiwał od niego pomocy na lewym skrzydle obrony. To było problematyczne miejsce po odejściu Ayrtona (Ayrtona Lucasa - red.). Rybus trafił do wyjściowego składu, ale nie pomógł" - stwierdził wprost w rozmowie z "Legalbet".

"Wzięli doświadczonego piłkarza, aby zapewnić dobre wyniki, a skończyło się na rozczarowaniu. Nie dość, że nie został zawodnikiem wyjściowego składu, to jeszcze kiedy wychodził na boisko, nie wywiązywał się ze swojej roli. On jest moim największym rozczarowaniem" - dodał Mor.

Słowa byłego zawodnika moskiewskiego klubu nie powinny dziwić. Rybus wystąpił jak do tej pory jedynie w 7. spotkaniach ligowych. Na boisku przebywał ledwie 240 minut. W tym czasie strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Takie statystyki z pewnością nie są zadowalające dla klubu, ale też samego zawodnika. To stawia jego klubową przyszłość pod sporym znakiem zapytania.

Znacznie lepiej wygląda z kolei sytuacja Spartaka w tabeli ligi rosyjskiej. Moskiewski zespół zajmuje 2. miejsce z dorobkiem 36 punktów. Na prowadzeniu znajduje się Zenit Kazań (42 pkt), a podium uzupełnia FK Rostov (35 pkt).

