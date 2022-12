Miał talent pokroju Messiego. Żegna się z kolejnym klubem. Przykry koniec

Wychowanek "Dumy Katalonii" w ostatnich latach znajdował się na coraz większych peryferiach futbolu. Ubiegłe 24 miesiące spędził w Japonii, w barwach tamtejszego Vissel Kobe, w którym grał m.in. ze swoim kolegą z barcelońskich czasów, Andresem Iniestą. We wtorek azjatycki klub poinformował, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z Bojanem Krkiciem.

Hiszpan o serbskich korzeniach był wielką nadzieją "La Masii" - akademii FC Barcelony. W pierwszej drużynie zadebiutował w barwach 16 lat w meczu towarzyskim. W lidze stało się to kilka miesięcy później, dzięki czemu Bojan stał się najmłodszym debiutantem Barcy w historii rozgrywek ligowych. Już w swoim pierwszym sezonie zdobył 10 bramek. W tym elemencie również pobił ligowy rekord liczby goli w debiutanckim seniorskim sezonie, należący do Raula Gonzaleza (9 bramek w rozgrywkach 1994/1995).

Stany lękowe i rezygnacja z gry na Euro 2008

Szybko, bo już w wieku 18 lat, zadebiutował również w reprezentacji Hiszpanii, ale jak się później okazało, był to jego jedyny występ w narodowych barwach. Bojan Krkić pierwsze powołanie do kadry dostał wcześniej. Znalazł się na szerokiej liście kadrowiczów na Euro 2008, ale odmówił przyjazdu z powodu fizycznego wyczerpania. Jak się później okazało, przyczyna była inna — stany lękowe.

To właśnie sfera mentalna nie pozwoliła mu, osiągnąć kariery na miarę swojego potencjału. Piłkarz wyznał, że największe szkody psychiczne wyrządziły mu wydarzenia związane właśnie z rezygnacją z gry na mistrzostwach Europy. - Pamiętam nagłówek z gazety: "Hiszpania chce Bojana, ten mówi nie". Ten tytuł mnie zabił. Sprawili, że to brzmiało, jakby mi nie zależało. Byłem wtedy w Murcii, ludzie na ulicy obrzucali mnie wyzwiskami, nic nie wiedzieli, myśleli, że nie chcę grać — wspominał Bojan w rozmowie z "The Guardian".

Po odejściu z Barcelony jego kariera zmierzała ku schyłkowi. Początkowo w barwach AS Romy, AC Milanu czy Ajaxu Amsterdam prezentował się całkiem nieźle. Zaliczył jeszcze dobry sezon w Premier League w barwach Stoke City, ale wówczas przyszłym kontuzje, które całkowicie pokrzyżowały plany. Do tego stopnia, że w wieku 29 lat trafił do MLS i Montreal Impact. Ostatnie dwa lata spędził w japońskim Vissel Kobe, z którym pożegna się z końcem stycznia wraz z wygasającą umową.