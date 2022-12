Legenda Iranu gnębiona przez władze. Wzięli na celownik jego żonę i córkę

Ali Daei to postać absolutnie kultowa w Iranie. Były piłkarz m.in. Bayernu Monachium i Herthy Berlin, w narodowej kadrze rozegrał 149 spotkań i strzelił aż 109 bramek, co do 2021 roku było rekordem na skalę światową (przebił go dopiero Cristiano Ronaldo). Od kilku miesięcy Daei mocno angażuje się w międzyrządowe protesty, które rozpoczęły się po śmierci Mahsy Amini.

Iran: Ali Daei popiera protestujących rodaków. W odpowiedzi rząd gnębi jego rodzinę

Młoda kobieta została we wrześniu zatrzymana przez policję religijną za niewłaściwe noszenie hidżabu, który nie zakrywał do końca jej włosów. Amini została aresztowana, a następnie była torturowana. Po kilku dniach zmarła w szpitalu. Tysiące ludzi wyszły na ulice irańskich miast, by protestować, domagać się większych praw dla kobiet, które traktowane są jak obywatele gorszej kategorii. W wyniku zamieszek śmierć poniosły już tysiące ludzi, a setki innych zostały aresztowane i skazane na kary śmierci.

O tym, jak ciężko żyje się ludziom, którzy przeciwstawiają się teokratycznej irańskiej władzy, przekonał się właśnie Ali Daei. Już kilka miesięcy aresztowano go i zabrano mu paszport. Na początku grudnia zamknięto natomiast należące do niego sklep jubilerski i restaurację znajdujące się w stolicy kraju, Teheranie.

Jak donosi BBC, na tym władze nie poprzestały i na celownik wzięły bliskich Daeiego. Emerytowany piłkarz chciał spędzić święta z żoną i córką w Dubaju. Kobiety wsiadły w samolot, który leciał do największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jednak nie zdołały dotrzeć do celu. Jak czytamy, Irańczycy specjalnie przekierowali ich lot, byle uniemożliwić im opuszczenie kraju.

Samolot z bliskimi Daeiego na pokładzie został skierowany na lotnisko na wyspie Kish w Zatoce Perskiej. Kobiety zostały wyprowadzone z samolotu i zabroniono im dalszej podróży. - Nie podano żadnego powodu i wracają do Teheranu - cytuje komentarz Daeiego BBC.

Irańska państwowa agencja informacyjna IRNA twierdzi, że żona byłego piłkarza jest zobowiązana nformować urzędników o chęci opuszczenia kraju, jako osoba "mająca związek z grupami przeciwnymi rewolucji islamskiej". - Gdyby mieli zakaz (wyjazdu - red.), system policji paszportowej powinien był to wykazać. Nikt nie odpowiedział mi, skąd to zamieszanie - mówi oburzony Daei.

Przedstawiciele irańskiej władzy nie cofną się przed niczym, byle uciszyć niewygodnych dla nich ludzi, nawet niezwykle znanych. Jakiś czas temu informowaliśmy, że przygotowali zasadzkę na innego doskonale znanego piłkarza, który poparł protestujących rodaków. Ich celem był Ali Karimi, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

