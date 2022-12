100-letni polski klub upada. "Nie będzie niczego"

W czerwcu tego roku piłkarze Lublinianki awansowali do III ligi. Kilka dni później w specjalnym komunikacje klub poinformował, że z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej przystąpienie zespołu do rozgrywek trzeciej ligi może okazać się niemożliwe.

"W takim wydaniu jak teraz, najzwyczajniej w świecie nie da się funkcjonować"

Ostatecznie Lublinianka otrzymała licencję na grę i na jubileusz 100-lecia, przystąpiła do III ligi. Po siedemnastu kolejkach zespół ten jest tuż nad strefą spadkową - na czternastej pozycji. Ma szesnaście punktów, tyle samo co Czarni Połaniec, które są w strefie spadkowej.

Sytuacja finansowa Lublinianki jest fatalna i większość piłkarzy odejdzie z klubu. - Według naszych rozmów z chłopakami, większość piłkarzy będzie składała papiery o rozwiązanie kontraktów. Na pewno w takim wydaniu jak teraz, najzwyczajniej w świecie nie da się funkcjonować. Wspomniał pan o rundzie wiosennej. Jeśli w ogóle Lublinianka w niej wystartuje, to na pewno nie z tymi zawodnikami, którzy są teraz. Każdy ma przecież swoją wytrzymałość - mówi trener Robert Chmura w rozmowie z "Kurierem Lubelskim".

Jest on również pesymistą, jeśli chodzi o występy Lublinianki w rundzie wiosennej rozgrywek III ligi. - Myślę, że na rundzie jesiennej Lublinianka zakończy swoją przygodę z trzecią ligą. Co prawda nie wiadomo, co będzie za kilka tygodni, ale będąc w klubie i wiedząc, że od lipca zawodnicy dostali tylko jedną wypłatę… Chyba wiadomo, co będzie. Nie będzie niczego. Nikt już nie uwierzy w żadne zapewnienia. Szanse Lublinianki na dalszą grę rozpatruję w kategoriach cudu - dodaje trener Robert Chmura.

W drużynie z Lublina gra Tomasz Brzyski, były reprezentant Polski oraz mistrz Polski z Legią Warszawa.