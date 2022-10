Jarosław Niezgoda na wylocie z MLS. Szykuje się wielki powrót?

W tym sezonie MLS Jarosław Niezgoda wystąpił w 30. meczach, w których zdobył 9 goli i zaliczył 3 asysty. Kontrakt polskiego napastnika wygasa dopiero w grudniu 2023 roku, ale już tej zimy może on zmienić barwy klubowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Gareth Bale i jego królestwo. Zajrzeliśmy do środka. Żyła złota

Faworyci się nie spisali. Jarosław Niezgoda na wylocie z MLS

Jarosław Niezgoda trafił do Portland Timbers z Legii Warszawa w styczniu 2020 roku. W poprzednim sezonie jego zespół dosyć niespodziewanie dotarł aż do finału rozgrywek amerykańskiej ligi, ale przegrał z New York City FC dopiero po rzutach karnych.

Jeszcze bardziej niespodziewane niż zeszłoroczny finał, jest niezakwalifikowanie się Timbers do play-offów w obecnym sezonie. Taka sytuacja przytrafia się zespołowi z Oregonu pierwszy raz od 2016 roku i władze klubu planują duże zmiany kadrowe już w grudniu. Z drużyny mają odejść najlepiej opłacani zawodnicy, którzy nie nie pomogli drużynie awansować do dalszej fazy rozgrywek. Wśród nich jest Jarosław Niezgoda, który zarabia 976,758 tys. dolarów za sezon, co czyni go trzecim najlepiej zarabiającym piłkarzem w zespole.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Polak ma w klubie status "Designated Player", co oznacza, że można wypłacać mu pensję, której nie wlicza się do limitu na wynagrodzenia. W Portland szykują się do zatrudnienia dwóch innych zawodników o tym statusie i to również miałoby być powodem do pożegnania się z Niezgodą. Jeśli Timbers wypłaci polskiemu napastnikowi pensję do końca kontraktu, to już w grudniu będzie on wolnym zawodnikiem.

Legia Warszawa może ruszyć po Niezgodę

Legia Warszawa szuka wzmocnień do formacji ofensywnej i Jarosław Niezgoda mógłby stać się jednym z nich, jeśli odejdzie z Portland Timbers. W tym sezonie Legia zdobyła jedynie 13 goli w Ekstraklasie i bardzo potrzebuje klasowego napastnika, a dla zawodnika powrót do Polski byłby szansą na odbudowanie się po przeciętnym roku w MLS. Podczas gry w klubie z Warszawy niezgoda meldował się na placu gry 67 razy, zdobył 29 goli i zaliczył 6 asyst.

Rusłan Muchamiteszyn skazany w Rosji na półtora roku kolonii karnej