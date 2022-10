Podolski dostał nową fuchę. "Witamy mistrza w naszym zespole"

Lukas Podolski jest człowiekiem wielu talentów. Najważniejszym jest oczywiście ten piłkarski, który pozwolił mu osiągnąć wielkie sukcesów, z mistrzostwem świata na czele. Grał dla topowych klubów takich, jak Arsenal, Bayern Monachium czy Inter Mediolan. Obecnie Podolski jest piłkarzem Górnika Zabrze, ale poza boiskiem skutecznie działa też w biznesie. Ma własną sieć restauracji typu fast food, serwującą kebaby w Niemczech. Angażuje się też w liczne akcje charytatywne.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek musiał przekonywać Błaszczykowskiego

Lukas Podolski w nowej roli. Poprowadzi własny program w niemieckim radiu

37-latek najwyraźniej nie lubi nudy, gdyż właśnie do swojej długiej listy zajęć dopisał kolejny projekt. Media za naszą zachodnią granicą podają, że Podolski sprawdzi się teraz w roli prezentera radiowego. Co tydzień, o godzinie 19:45, będzie prowadził program o tytule "Good Vibes Only" (z ang. tylko pozytywne wibracje) na antenie niemieckiej stacji bigFM. Pierwsza emisja miała miejsce w środę, 5 października.

Legia wygrała z Emrelim. Piłkarz zawieszony przez FIFA. I jeszcze musi płacić

- Lubię muzykę i swobodny charakter stacji. Kiedy organizowaliśmy „Festiwal Uczuć Szczęścia", temat radiowy wciąż się pojawiał i wcześniej wymieniliśmy się pomysłami z Reece'em i wspólnie stworzyliśmy program. W końcu zaczynamy - powiedział Podolski, cytowany przez portal dwdl.de.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Za powstanie programu odpowiada także dziennikarz bigFM, Reece Moore. Będzie prowadził go razem z piłkarzem. - Chcemy rozmawiać przez dobrą godzinę w każdą środę o właściwej motywacji, różnorodności kulturowej, pozytywnym nastroju i związku Lukasa z muzyką - zdradził Moore.

Niezwykle podekscytowany nawiązaniem współpracy z Lukasem Podolskim jest też dyrektor programowy radia, Patrick Morgan. - Jesteśmy dumni, że w końcu witamy w zespole mistrza świata. Lukas Podolski i Reece opracowali wspólnie nowoczesny program i oprócz fajnej muzyki zajmą się aspektem motywacji i pozytywnego nastawienia - powiedział dwdl.de.

Lukas Podolski w tym sezonie rozegrał w barwach Górnika Zabrze siedem spotkań. Nie udało mu się zdobyć bramki, ale zaliczył trzy asysty. Śląski zespół po dziesięciu meczach, zajmuje 13. miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Oficjalnie: Znamy skład Lecha Poznań. Arcyważny mecz w LKE