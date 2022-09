Kacper Kozłowski o nowym klubie: "To był dobry ruch"

– Przede wszystkim potrzebuje stabilizacji – przyznał Kacper Kozłowski w rozmowie z „Łączy nas piłka". – To nie jest łatwe co chwilę zmieniać otoczenie, ale wiadomo, że jak się nie gra, to trzeba szukać innej ścieżki i mam nadzieję, że teraz obrałem właściwą. Do Vitesse zostałem wypożyczony na rok i myślę, że to był dobry ruch. Rok regularnej gry jest mi bardzo potrzebny.

Jak to wyglądało po kolei? Wywalczenie pierwszego składu w barwach "Portowców", obiecujące występy i trafienie do kadry Polski. Jedno zgrupowanie, drugie i turniej mistrzostw Europy. Pół roku później pewne było, że Kozłowskiego w Szczecinie zatrzymać nie będą w stanie. Transfer do klubu z Premier League, do którego wcześniej trafili już inni Polacy – Jakub Moder i Michał Karbownik. W Anglii otrzymał sygnał, że musi iść na wypożyczenie, bo o miejsce w składzie będzie trudno. Trafił do belgijskiego Royale Union SG, gdzie borykał się z urazami, a licznik zamknął się na 9 występach. Bez bramki, bez asysty. Na Wyspy wrócił, ale po okresie przygotowawczym otrzymał informacje, że ponownie musi zostać wypożyczony. Wybór padł na holenderskie Vitesse.

Polski duet w Vitesse. "Trzymamy się razem"

– Na razie uważam przenosiny do Vitesse za dobry ruch – powiedział Kozłowski pytany o ocenę klubu z Holandii. – Trener Thomas Letsch od początku na mnie postawił. Właśnie nastąpiła jednak zmiana trenera, Letsch odszedł do VfL Bochum, zastąpił go Phillip Cocu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po powrocie z kadry. Mam nadzieję, że w przyszłości znów będę mógł powiedzieć, że transfer do Arnhem to był dobry ruch.

W drużynie występuje z innym Polakiem, Bartoszem Białkiem. 20-letni napastnik do Holandii również trafił na zasadzie wypożyczenia, jego macierzystym klubem jest VfL Wolfsburg. – Trzymamy się razem, fajnie porozmawiać po polsku, choć nie sprawia mi też problemu posługiwanie się angielskim – dodał Kozłowski.

W koszulce Vitesse Kacper Kozłowski rozegrał 4 ligowe mecze, w których zaliczył 1 ostatnie podanie. Asystował przy bramce swojego rodaka, Bartosza Białka w meczu przeciwko FC Volendam.