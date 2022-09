Messi złamał kolejną granicę. Niewiarygodna seria Argentyny

Za Argentyną niezwykle udane zgrupowanie. Dwie wygrane po 3:0 – kolejno z Hondurasem i Jamajką; i w obu meczach Lionel Messi dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Rywale nie byli co prawda z najwyższej półki, ale na uznanie zasługuje imponująca seria reprezentacji Argentyny – są niepokonani od 35 spotkań. Na to składają się kwalifikacje do mistrzostw świata, wygrany turniej Copa America w 2021 r., a także wygrana z reprezentacją Włoch w ramach międzykontynentalnego meczu pomiędzy zwycięzcą Euro i Copa America.

Messi z 89. i 90. trafieniem w kadrze. Piękne bramki przeciwko Jamajce

Ostatni wyczyn przeciwko Jamajce to był prawdziwy popis. Messi wszedł na murawę na ostatnie pół godziny, a na zdobycie dwóch goli potrzebował zaledwie dwóch minut. Gole były niezwykłej urody.

Gol, który ustanowił wynik meczu to było bezpośrednie trafienie w rzutu wolnego. Argentyńczyk popisał się sprytem i posłał strzał pod murem utworzonym przez zawodników Jamajki.

Super-seria rozpoczęła się po porażce z Brazylią w 2019 r. w ramach półfinału Copa America z reprezentacją Brazylii (0:2). Rekord dzierżą Włosi, którzy nie zaznali porażki przez 37 kolejnych meczów w latach 2018-2021. Na strącenie squadra azzurra Argentyńczycy będą mieli szansę w meczu z Meksykiem poprzedzającym starcie z Polską na mundialu. Przed kadrą Messiego kontrolne starcie z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi na kilka dni przed mistrzostwami, a później mecze na turnieju z Arabią Saudyjską, Meksykiem i Polską.

Messi: "Podchodzimy do przygotowań na poważnie"

- Denerwujemy się tak samo jak kibice w kraju. Musimy jednak być spokojni. Mamy świetny zespół na nadchodzące mistrzostwa. Krok po kroku. Cieszymy się każdą chwilą, którą spędzamy razem. Podchodzimy do przygotowań poważnie – powiedział Messi po spotkaniach. Argentyna będzie jednym z faworytów do sięgnięcia po złoto na mistrzostwach, a samemu Messiemu marzy się triumf z kadrą na wielkiej imprezie. Dotąd triumfował przed rokiem w Copa America, przełamując impas od 1993 r., kiedy Argentyna nie wygrała żadnej imprezy reprezentacyjnej.

Messi zostawił mu pamiątkę na całe życie. "Będę codziennie wspominać o tym dniu"

Zeszły sezon, o czym wspomniał Argentyńczyk, nie był specjalnie dla niego udany. Mimo 11 goli i 14 asyst, piłkarz zmagał się z kilkoma urazami, przez co nie występował w Paryżu regularnie. Był to również dla niego pierwszy rok w nowym otoczeniu po 17 latach gry dla Barcy.

Ten sezon zapowiada się dla Messiego wybornie. Argentyńczyk po 11 meczach ma na koncie 6 goli i 8 asyst. Jego zespół otwiera ligową tabelę i jest głównym kandydatem do wygrania ligi. W Lidze Mistrzów ma na koncie komplet punktów po wygranej z Juventusem Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika, a także z Maccabi Haifa. Na starcie sezonu sięgnął również po superpuchar rozbijając Nantes 4:0.