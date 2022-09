Messi zostawił mu pamiątkę na całe życie. "Będę codziennie wspominać o tym dniu"

Lionel Messi wraz ze swoją kadrą odwiedził bazę Interu Miami, klubu którego współwłaścicielem jest David Beckham. W kompleksie na Florydzie przygotowali się to meczów towarzyskich z Hondurasem i Jamajką (oba mecze wygrane po 3:0, a Messi zdobył w obydwu spotkaniach dublet). Podczas przygotowań z argentyńskim gwiazdorem spotkał się bramkarz drużyny z MLS, Francisco Ranieri. Rodak Messiego poprosił go o autograf na przedramieniu, który posłużył mu jako wzór do tatuażu.

„Wyszedłem na boisko z piłkarzami z mojej drużyny narodowej, których podziwiam. Spotkałem swojego idola, najlepszego gracza w historii, niesamowitego człowieka na boisku i poza nim, mój wzór do naśladowania", napisał bramkarz na swoim profilu na Instagramie publikując zdjęcie z gwiazdą Paris Saint-Germain.

Wyjątkowa pamiątka na całe życie. "Będę codziennie wspominać o tym dniu"

„Emocje związane ze spotkania z Tobą i gdy zgodziłeś się podpisać na moim ramieniu, były niesamowite! Codziennie, gdy będę patrzył na ramię, będę wspominać o tym dniu", zakończył w sentymentalnym wpisie.

Za Messim i reprezentacją Argentyny udane zgrupowanie. Przed mundialem rozegrają jeszcze towarzyskie spotkanie z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a później zagrają na turnieju z Arabią Saudyjską, Meksykiem i Polską. Mecz przeciwko Biało-Czerwonym będzie ostatnim starciem grupowym rozegranym 30 listopada.