Leo Messi stawia warunki. Tylko wtedy wróci do Barcelony

Nie jest tajemnicą, że Messi i Pique za sobą nie przepadają, a Hiszpan w 2021 roku był jedną z osób namawiających władze Barcelony, żeby ci pożegnali się z Messim. Kontrakt Pique z klubem z Katalonii wygasa dopiero pod koniec sezonu 2023/24, ale może zostać skrócony do czerwca przyszłego roku. Wszystko zależy od minut spędzonych na boisku.

Powrót Messiego do Barcelony możliwy. Warunkiem brak Pique

Kontrakt Leo Messiego z Paris Saint-Germain wygasa pod koniec obecnego sezonu i piłkarz nie poinformował jeszcze, czy będzie chciał go przedłużyć. Niedawno prezydent Barcelony Joan Laporta przekonywał, że zrobi wszystko, by Messi znów zagrał w koszulce Blaugrany. Dziennikarz "La Portiera" Marc Marba informuje, że powrót 35-latka będzie realny tylko wtedy, kiedy odejdzie Gerard Pique. Taki warunek miał postawić argentyński gwiazdor i w przypadku jego niespełnienia, Barcelona nie ma co liczyć ponownie na jego usługi.

Gerard Pique umowę z Barceloną ma do końca sezonu 2023/24, ale przez jeden z jej zapisów może ona zostać skrócona już tego lata. Jeśli Pique nie zagra w wystarczającej ilości minut, będzie wolnym zawodnikiem. Hiszpański obrońca pełni w zespole Xaviego rolę rezerwowego, a jego pensja jest wyższa niż Roberta Lewandowskiego. 35-latek jest jedną z legend Barcelony, ale ostatnio dużo mówi się o jego konfliktach i możliwym odejściu do Atletico Madryt.

Messi nadal w formie i Barcelonie mógłby się przydać

Ewentualny powrót Leo Messiego do Barcelony prawdopodobnie jeszcze przez kilka miesięcy zostanie niewyjaśniony. Argentyńczyk rozstawał się z Dumą Katalonii w niezbyt przyjemnej atmosferze, ale w klubie nie ma już poprzedniego kierownictwa. Jest za to a stary-nowy prezydent Joan Laporta. Oczywiście, aktualnie największą gwiazdą Barcelony jest Robert Lewandowski, ale powrót Messiego mógłby stać się kolejnym marketingowym strzałem w "10".

Argentyńczyk odzyskał też formę w tym sezonie. W lidze francuskiej zagrał osiem spotkań, w których strzelił cztery gole i dołożył siedem asyst. W Lidze Mistrzów wystąpił dwa razy i zdobył bramkę oraz zaliczył asystę, a w ostatnich dwóch meczach reprezentacji Argentyny z Hondurasem (3:0) i Jamajką (3:0) 35- latek zdobył łącznie cztery gole.

Przed odejściem do PSG Messi zagrał w barwach Barcelony 778 meczów, w których strzelił 672 gole i zaliczył 303 asysty.