Lewandowski zawita do Monachium. "Idiota będzie na niego gwizdał"

Dziewięć mistrzostw Niemiec, trzy puchary kraju, wygrana Liga Mistrzów i aż 344 gole w 375 spotkaniach - tak prezentuje się bilans Roberta Lewandowskiego w Bayernie. Latem Polak zamienił Monachium na Barcelonę, ale niedługo znowu zawita do Niemiec.

Lewandowski wraca do Monachium. Będą gwizdy? "Żałosne"

- Nie chciałbym trafić na Bayern Monachium. Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie. To moja prośba na losowanie. Jak by mnie przyjęli kibice na Allianz Arenie? Mam nadzieję, że pozytywnie, bo tylko takie mam wspomnienia z tym klubem - mówił Lewandowski przed losowaniem fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ale los się z niego zaśmiał.

Barcelona wylosowała Bayern, Inter Mediolan i Victorię Pilzno. Lewandowski może zatem pomóc Barcelonie przełamać złą passę i pokonać Bayern Monachium po raz pierwszy od 12 maja 2015 roku. Barca pierwszy mecz rozegra 7 września na Camp Nou przeciwko Vikotii Pilzno. Z Bayernem w Monachium zmierzy się 13 września. I rodzi się pytanie: jak kibice Bayernu przyjmą Lewandowskiego, ponieważ Polak nie rozstawał się z klubem w dobrych relacjach.

- Mam nadzieję, że kibice Bayernu się zreflektują. To, że jakiś idiota będzie na niego gwizdał, nie powinno mieć znaczenia. Gwizdy pod adresem Lewandowskiego byłyby żałosne. Robert zrobił zbyt wiele dla Bayernu - oświadczył Matthias Sammer, były dyrektor sportowy Bayernu, a także piłkarz BVB.

- Wszyscy chcemy, aby fani go ciepło przyjęli. Zasługuje na to. Robert Lewandowski grał z nami przez 8 lat, ustanawiając rekord za rekordem i pomagając nam zdobyć wiele tytułów, Piłka nożna pisze wspaniałe historie, a nasze szybkie spotkanie z Robertem jest jedną z nich. Ogólnie jednak zawsze patrzymy w przyszłość. I z całym szacunkiem dla Roberta - skupiamy się na chęci wygrania z Barceloną. Będzie to świetny mecz dla naszych fanów - dodał prezes Bayernu Herbert Hainer w rozmowie z "AbendZeitung".

Lewandowski w formie

W 4. kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona gładko pokonała Sevillę 3:0. Do siatki trafili: Ralphinha, Eric Garcia i Robert Lewandowski. Dla Polaka było to już piąte trafienie w tym sezonie, a to oznacza, że zrównał się bramkami z Iago Aspasem z Celty Vigo. Barca ma 10 punktów i traci dwa do Realu Madryt.

